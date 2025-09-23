Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Candela Sierra, fotografiada en su casa de Madrid. José Ramón Ladra

Candela Sierra

Dibujante
«La indignación es buena gasolina»

La flamante Premio Nacional de Cómic habla de la comunicación y las emociones en unas viñetas que destilan su personalísimo estilo

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:45

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Candela Sierra se ha llevado esta semana el Premio Nacional de Cómic, otorgado a 'Lo sabes ... aunque no te lo he dicho', obra publicada por Astiberri. Una propuesta original, con un estilo gráfico muy personal. Sus viñetas hablan de la comunicación y las emociones en los tiempos que corren, con una estructura narrativa muy especial. Seguidora del trabajo de artistas como Olivier Schrauwen o Dominique Goblet, estudió un máster especializado en cómic en Angoulême, símbolo del noveno arte en la vecina Francia. En la localidad gala participó también en una residencia en la Maison des Auteurs. Antes de la propuesta galardonada, gestada con el apoyo de Injuve, firmó 'Rotunda' (Andana Gráfica). Compagina su dedicación al cómic con la enseñanza.

