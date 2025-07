Jugar a videojuegos que jamás se estrenaron: lo nuevo en OXO Málaga

Cuando en OXO Museo del Videojuego hablan de su nueva exposición, la definen como «la más ambiciosa y querida» desde que llegaron a Málaga. 'Iconos ... del videojuego español. Hecho en Málaga' es la última muestra temporal que el museo ha lanzado en sus instalaciones de la plaza del Siglo. Un recorrido por las producciones más emblemáticas de la industria española desde 1970 hasta ahora. «Este proyecto es algo que llevamos buscando desde que arrancamos con OXO hace dos años; aspiró a ser la primera, pero ha sido un trabajo de mucho tiempo y con bastante complejidad», explica el director cultural de OXO, Santiago Bustamante.

Cincuenta años de historia del videojuego en España en una exposición que muestra desde los primeros ordenadores domésticos y recreativo, pasando por los primeros éxitos internacionales hasta los recientes títulos AAA e independientes. Aunque, sin duda, entre los grandes atractivos está jugar a videojuegos que nunca llegaron a estrenarse oficialmente. Es el caso, como explica Santiago Bustamante, de 'Paracaidista', uno de los primeros prototipos de videojuego comercial para máquinas recreativas que se crearon en España.

«Entre los 'highlights' de la exposición está con este videojuego de 1979 que nunca se llegó a jugar; hace poco lo rescataron y lo tenemos ahora disponible para que lo prueben los visitantes», destaca el director cultural de OXO, que añade que «gran parte de los videojuegos que se exponen en la muestra, se pueden jugar». También están otros como 'Radikal Bikers', o parte de los inicios épicos de los 80 y 90 con 'Asterix' para Atari 2600 o 'Los Pitufos'.

Ampliar 'Paracaidista', uno de los juegos más exclusivos que ofrece la muestra. Sur

La exposición reúne más de cuarenta juegos nacionales y cuenta con una serie de entrevistas exclusivas conducidas por Santiago Bustamante en la que creadores legendarios del videojuego español como Paco Suárez, Raúl Rubio, Tatiana Delgado o Enric Álvarez narran en primera persona el proceso de creación de sus títulos. Además de los puestos de juego y las proyecciones de las entrevistas, la muestra incluye contenidos interactivos, objetos memorables y esculturas exclusivas. Entre los estudios representados destacan nombres relevantes como The Game Kitchen, Out of the Blue, MercurySteam, Tequila Work, Gaelco o Dinamic, todos los galardonados por DEV (Desarrollo Español de Videojuegos), «conformando un panorama plural de la industria que refleja su diversidad creativa y empresarial», resaltan desde la organización de OXO.

'Edad de oro'

La magnitud a la que llega el contenido de esta exposición es lo que ha hecho que sea la más ambiciosa y complicada de conseguir para el Museo del Videojuego malagueño. «Cumple un objetivo fundamental que no es sólo vivir de la nostalgia, sino hablar de la 'Edad de Oro' del videojuego español, ya que aquí hay producciones de dos siglos. Engloba los inicios, analiza el presente e introduce hacia dónde puede ir la industria del videojuego en el futuro», explica Santiago Bustamante.

Ampliar Bernardo Quintero, cabeza visible de Google en Málaga, probando uno de los videojuegos. Sur

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de noviembre e invita a todas las edades, aficionados y profesionales, a sumergirse en los cincuenta años que cumple la historia del videojuego español. «Un punto de encuentro entre generaciones y una inspiración para futuras promesas del desarrollo nacional», la definen en OXO. Esta muestra cuenta con la financiación de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU, y del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.