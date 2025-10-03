Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Béjar, junto a uno de sus cuadros en la Económica. Tenllado

Juan Béjar cumple 79 años en la Económica: «Me queda por hacer mi mejor cuadro»

El artista malagueño, dueño de un lenguaje surrealista propio, expone en casa por segunda vez en cuarenta años su enigmático mundo de «pequeños sin edad ni tiempo»

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:13

Se sentirá observado desde cualquier punto de la sala. Se coloque donde se coloque, le mirará fijamente con su rostro hierático de porcelana. Unas veces ... le hará sonreír, otras le causará inquietud, pero siempre se preguntará qué hay detrás de ese personaje sin edad ni tiempo ni género definido. Es un enigma hasta para su creador. «Yo le llamo a veces bombón envenenado», bromea Juan Béjar rodeado de su icónica figura, reinventada aquí en más de una veintena de cuadros. El pintor malagueño expone en casa, por segunda vez en cuatro décadas, en la Sociedad Económica Amigos del País. En unos días celebrará su 79 cumpleaños, con el nivel de producción y autoexigencia de siempre. «Me queda por hacer mi mejor cuadro», asegura.

