José Ángel Mañas: «Publicar novelas 30 años después del Kronen es mi gran éxito»

«Me siento un superviviente». Así se autopercibe el escritor José Ángel Mañas tras 30 años en el mundo editorial. Y, en parte, lleva razón. Su novela con más reconocimiento es 'Historias del Kronen', su primera novela. A partir de ahí, el autor ha pasado por diferentes etapas aunque siempre ligado a la publicación de libros. «El éxito de esa novela me ha permitido desarrollarme durante los próximos años. Fue un éxito muy peculiar», reconoció a la periodista Regina Sotorrío en el Aula de Cultura de SUR, que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, en la que presentó su autobiografía generacional: 'Una historia del Kronen'.

La publicación de su primera novela fue un hecho casual. Mañas contó que su razón de escribir fue el amor por este género literario. Comenzó con cuentos cada vez más extensos hasta que llegó a su primer manuscrito, que luego se convertiría en 'Historias del Kronen'. Sin conocer a nadie del sector, le pidió a una amiga de la universidad que le enseñara lo que había creado a su padre, un escritor profesional al que no le gustó. «Dijo que no era literario, que era demasiado cinematográfico», desveló. A pesar de esta crítica, fue él quien, a través de su hija, le dijo que si quería publicar se presentara a un premio. Y así fue. Mañas se presentó al Premio Nadal: quedó finalista con 23 años. «Era el premio del descubrimiento en el panorama literario español por excelencia», señaló.

Ampliar La periodista de SUR Regina Sotorrío conversa con José Ángel Mañas sobre su autobiografía. Marilú Báez

A partir de ahí, su vida cambió. «Se hizo una adaptación de la novela, que fue la película española más taquillera hasta la fecha y se convirtió en una especie de fenómeno editorial, mediático y sociológico», dijo el novelista. No obstante, reconoció que cometió «una cantidad de torpezas increíbles» y que le costó unos años adaptarse a sus nueva situación de escritor profesional. Algo que cuenta en esta autobiografía. «Narro cómo llego de una manera imprevista y sin preparación ninguna al éxito y cómo procuro lidiar con ello a lo largo de los años», especificó.

En la contraportada de este nuevo libro se puede leer una frase que le dijo un crítico a sus 23 años: «Tú te morirás y sólo quedará el Kronen». En ese momento, pensaba que iba a escribir mucho más, mucho mejor y que iba a tener mucho más éxito. De los tres puntos, Mañas considera que ha conseguido los dos primeros. «El éxito no lo he superado nunca hasta tal punto que cada novela es una sombra que te persigue», confesó sobre una obra que pensaba que se iba a olvidar. «No es habitual que 30 años después se siga reeditando. Es peculiar. Siempre pensé que desaparecido el contexto, se olvidaría», apuntó el escritor, quien piensa que sigue estando vigente porque recrea «muy bien» la sensación que una persona tiene a los 20 años.

«Cometí muchas torpezas»

Mañas reconoció «las torpezas» que cometió debido a su juventud. Unas «torpezas» que no le han impedido seguir su carrera. «Publicar libros después de 30 años del Kronen es mi gran éxito», confesó consciente de que esas meteduras de pata podrían haberlo dejado fuera del mercado.

Una de ellas, no acudir a la gala de los Goya cuando estaba nominado, junto a Montxo Armendariz, a mejor guion por la adaptación cinematográfica de 'Historias de Kronen'. Un premio que ganaron. Durante el rodaje, el novelista tuvo un desencuentro con Elías Querejeta, el productor. «Era un productor a la antigua: se jugaba la vida económicamente con cada película y es muy intervencionista», señaló, además apuntó que sentía que él era «una presencia incómoda».

El enfado llegó cuando cambiaron un diálogo. «Les pregunté por qué lo habían cambiado y, tras callar a todo el mundo, me contestó: '¿Qué dirías tú si yo te digo en tu novela que pongas tal adjetivo y no otro?'», contó. En ese momento se sintió fuera del proyecto y no quiso participar en la promoción ni acudir a los premios. Desde su casa, viendo la gala con su mujer, escuchó como Juan Diego Botto, protagonista del largometraje, dijo: «Yo vengo de parte de Montxo y José Ángel, pues no sé». «Tiene que ver con mi juventud. No estaba preparado y hacía muchas torpezas».

Otras de estas «torpezas» fueron cuando no atendió la llamada del periodista Rafael Conte para acudir a una mesa redonda con otros escritores y presentarlo en sociedad. «Pensaba que el libro ya estaba en librerías y que no tenía que hacer nada más», confesó. Y cuando la representante de autores como Vargas Llosa tocó en su puerta. «Pensé que lo podía hacer yo solo», dijo sobre estos errores de juventud. «Podrían ser anécdotas dramáticas, pero con el tiempo son divertidas».