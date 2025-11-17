Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El empresario Vicente Jiménez Ifergán debuta como escritor novelando su propia vida. Marilú Báez

Jiménez Ifergán: «Mi novela tiene similitud con 'Pretty Woman', pero no es fantasía sino realidad»

El empresario debuta en la novela con 'Los secretos de Sofi', una historia autobiográfica en la que cuenta «lo que durante décadas he callado»

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:16

Empresario con intereses urbanísticos, rescatador de ucranianos de la guerra de Putin y «arqueólogo sin título» -como él mismo se presenta- desde que inauguró en ... pleno corazón de Málaga en 2018 el museo Ifergán con la mayor colección privada de terracotas fenicias que se conoce. A esos perfiles, Vicente Jiménez Ifergán une también desde ahora el de escritor con 'Los secretos de Sofi', una novela «inspirada» en su propia vida en la que asegura que cuenta «lo que durante décadas he callado». El libro, que presenta este jueves en Málaga, retrata con detalle su vida en Ucrania y su relación con una «mujer de compañía», término que prefiere al «denigrante» prostituta. Pero en el volumen también descubre que hace décadas fue militar en el ejército de Israel y participó en el negocio del tráfico de diamantes en África. Ahora ha vendido todos sus negocios, su Ferrari y hasta ha cerrado su museo para dedicarse en cuerpo y alma a escribir. Antes de la charla, Vicente pide una tila doble y, después de la intensa conversación, pienso que también debería haberme pedido una.

