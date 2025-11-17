Jiménez Ifergán: «He cerrado mi museo en Málaga y he vendido el Ferrari»

El empresario Vicente Jiménez Ifergán lo deja todo por la literatura. Incluso su proyecto del museo que abrió en 2018 en la calle Sebastián Souvirón. ... Tras intentar ceder su colección única de terracotas fenicias al Museo de Málaga, ha puesto en venta las piezas al mejor postor, aunque con una condición.

-Su colección de más de 200 terracotas fenicias está a la venta en Internet, ¿por qué?

–Se la ofrecí a la Junta de Andalucía, pero el acuerdo no se cerró.

-¿Qué lo impidió?

-Se lo cedía al Museo de Málaga gratuitamente por cinco años. Pero en el acuerdo no querían reflejar que era una colección no nativa ya que las piezas no procedían de Andalucía, ni España. Tampoco querían acompañarla de un inventario con el valor de cada pieza a efectos del seguro ni aceptaron mi condición de que fuera indivisible. Tuve varias reuniones con Patricia del Pozo -consejera de Cultura- en Sevilla y, al final, no cuajó, porque no querían aceptar esas condiciones. Ahora estoy negociando su venta con diferentes museos y colecciones. Y se la ha ofrecido a la Junta de Andalucía por lo que a mí me costó, pero todavía no me han respondido. Es una pena que esta colección se vaya de Málaga.

-Pero he visto las piezas a la venta en una subasta en Internet.

-Las puse en una subasta en Londres, pero con unos precios muy altos. Pero ahora estoy negociando para que se la quede una sola persona o un museo.

-Algunas aparecían como vendidas.

-De la colección se han vendido cuatro piezas a un comprador americano que quería unas piezas concretas y al final accedí. Pero quitando esas cuatro, la colección está íntegra. El museo lo he cerrado y lo he puesto en venta. También el local, el barco, el piso que tenía en Kiev, el Ferrari y todo lo que tengo. Iba a empezar una promoción de 21 viviendas y también he renunciado. Se acabó, a partir de ahora me voy a dedicar a escribir el siguiente tomo de 'Los secretos de Sofi', a escribir 'Ambición'. También a conocer el mundo y a viajar. Los años que me queden de vida quiero pasármelo bien; ya no quiero más problemas de negocios. Quiero levantarme por la mañana y no tener ninguna responsabilidad, solo escribir.