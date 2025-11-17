Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

Jiménez Ifergán: «He cerrado mi museo en Málaga y he vendido el Ferrari»

El empresario y «arqueólogo sin título» liquida su proyecto cultural tras la fallida cesión de sus piezas fenicias al museo de la Aduana

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

El empresario Vicente Jiménez Ifergán lo deja todo por la literatura. Incluso su proyecto del museo que abrió en 2018 en la calle Sebastián Souvirón. ... Tras intentar ceder su colección única de terracotas fenicias al Museo de Málaga, ha puesto en venta las piezas al mejor postor, aunque con una condición.

