Guadalindie 2025| La feria de videojuegos independientes de Málaga se hace más internacional en su segunda edición

Guadalindie nació en 2024 como un paso más de MálagaJam, la asociación de desarrolladores de videojuegos de Málaga que organiza un par de encuentros de desarrolladores al año en la capital con gran éxito de participación. Pensaron que no había en Andalucía un gran evento dedicado a los videojuegos independientes, al desarollo de juegos desde estudios pequeños que no tienen la repercusión y el apoyo de las grandes compañías. ¿Por qué no montar un evento así en Málaga?

La apuesta fue todo un éxito y en la primera edición más de 2.500 asistentes pasaron por los más de 60 expositores del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para probar los videojuegos, hablar con los desarrolladores y aprender más de este pujante sector. Ahora, en 2025 el reto es consolidar la feria con más contenido, más videojuegos e invitados que potencien la visión internacional del evento. Guadalindie 2025 se celebrará de los días 16 y 17 de mayo de nuevo en el Palacio de Ferias de Málaga y se presentó este jueves por parte de la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, y el director de Guadalindie, Raúl López.

Este año habrá más de 80 videojuegos nacionales e internacionales para probar por parte de los asistentes. Además, en los expositores los propios desarrolladores presentan su título al público y están abiertos a comentar cualquier detalle de su producto, lo que hace la experiencia más llamativa. Además habrá más de 30 horas de talleres y charlas y una amplia zona de 'networking', muy interesante para conectar a empresas editoras de videojuegos -tanto nacionales como internacionales-que puedan estar interesadas en el trabajo de los estudios pequeños y emergentes presentes en Málaga que busquen cómo publicar sus trabajos. Entre los ponentes internacionales que acudirán a Málaga, la organización destaca la presencia del japonés Keita Takahashi, creador de la saga 'Katamari Damacy' o el británico Sam Barlow, reconocido por títulos galardonados internacionalmente como como 'Her Story' y 'Immortality'. Entre los españoles, destaca Paula Fingerspit, compositora de bandas sonoras para videojuegos independientes.

Para diferenciar al público general de los que están interesados en la parte profesional, Guadalindie tiene dos tipos de entrada. La feria abrirá sus puertas de 10.00 horas a 20.00 horas los dos días que dura la feria. La entrada general es de cinco euros y permite asistir el sábado y disfrutar de toda su programación. La entrada profesional es de 35 euros y permite asistir viernes y sábado así como tener acceso a una aplicación exclusiva de networking y a la zona de negocios.

El evento organizado por la asociación de videojuegos MálagaJam y FYCMA, del Ayuntamiento de Málaga, tiene como objetivo ser un punto de encuentro entre profesionales, desarrolladores y asistentes, así como fomentar el talento vinculado a esta industria. El Polo Nacional de Contenidos Digitales y La Caja Blanca -Área de Juventud-, ambos del Ayuntamiento de Málaga; el Ministerio de Cultura; Delvolver Digital; Spacejazz Games; The Game Kitchen, y Mameshiba Games actúan como patrocinadores del evento.