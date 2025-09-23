Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco Morales EP

Paco Morales, arqueólogo de la cocina, Premio Nacional de Gastronomía 2025

El chef cordobés recibe el galardón más importante de la cocina española por un trabajo que combina investigación histórica, sensibilidad contemporánea e identidad propia

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:32

Más que reconocer una trayectoria impecable, se distingue una mirada propia, una forma de entender la cocina como relato y sobre todo como búsqueda. La ... Real Academia de Gastronomía acaba de conceder el Premio Nacional al Mejor Jefe de Cocina 2025 al cordobés Paco Morales, certificando una madurez creativa y profesional que ya había sido distinguida con tres estrellas en la Guía Michelin y tres soles en la guía Repsol. Desde que abriera Noor en Córdoba en 2016, Morales ha trabajado en una dirección poco transitada: la reconstrucción creativa de la alta cocina andalusí. Su proyecto no consiste en reproducir recetas medievales al pie de la letra, sino en releer un legado silenciado, hacerlo hablar en presente, y traducirlo en un lenguaje contemporáneo sin traicionar su gramática.

