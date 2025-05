España arrasa en la lista OAD: Uno de cada 3 restaurantes entre los mejores de Europa es español

Guillermo Elejabeitia Lunes, 19 de mayo 2025, 20:04 Comenta Compartir

Vuelve la temporada de alfombra roja a agitar la feria de las vanidades en la alta gastronomía. Este lunes se ha dado a conocer la lista OAD (Opinionated About Dining) de los mejores restaurantes de Europa, impulsada por el empresario estadounidense de origen israelí Steve Plotnicki, que hace unos meses se vio envuelto en una polémica por unos comentarios hirientes hacia el pueblo palestino. La edición de 2025 vuelve a exhibir una abrumadora presencia de restaurantes españoles, nada menos que 45 de las 150 referencias. No es extraño por tanto, que en las últimas tres ediciones la lista se haya presentado en Madrid con una fiesta que esta vez ha tenido como escenario la sede de MOM Culinary Institute El Pardo. El ranking está confeccionado a partir del veredicto de 7.500 votantes, 'foodies' estadounidenses o asiáticos en su mayoría, que sin embargo no están obligados a justificar que hayan visitado los restaurantes que seleccionan.

El jienense Baga, el madrileño Diverxo y el vizcaíno Etxebarri se consolidan en el top 10, donde llevan apareciendo varios años con un ligero baile de posiciones. Según OAD, la mejor mesa del país en 2025 es la de Bagá, del chef Pedrito Sánchez, que aparece en cuarta posición. Diverxo, que fue séptimo el año pasado, sube un peldaño, mientras que Etxebarri, que era tercero en 2023 y segundo en 2024, baja hasta la séptima posición. Quizá tenga algo que ver que algunos de los electores hayan optado esta vez por la casa de su vecino y discípulo Tetsuro Maeda, que logra colar a Txispa en el puesto 88, por encima de Amelia (102), Arzak (125) o Mugaritz (148), por citar solo algunos. El valenciano Quique Dacosta se cae del top 10 -del 10 al 26-, mientras que Disfrutar, que es número 1 del mundo en la lista rival 50 Best, aquí se tiene que conformar con el puesto 17, inmediatamente después del madrileño Desde 1911 y dos puestos por encima del Azurmendi de Eneko Atxa, en el 19.

La corona sin embargo se la lleva por tercer año consecutivo el danés Alchemist, un espectacular ejercicio de inmersión culinaria en Copenhague donde el chef Rasmus Munk despacha más de 50 bocados por menú bajo una gigantesca cúpula que proyecta medusas flotantes, cielos nórdicos, mensajes sociales, fuego o nieve. Que un restaurante como Bagá, con apenas diez cubiertos en un diminuto comedor del casco histórico de Jaén, le pise los talones es casi una heroicidad. Completan el top 10 el sueco Frantzén, el alemán JAN, el suizo Schloss Schauenstein de Andreas Caminada, los daneses Noma 2.0 y Jordnaer y el italiano Lido 84. Francia, la cuna de la alta cocina europea, no aporta ni un solo restaurante al top 10, hay que descender hasta el puesto 14 para encontrar a La Marine, de Alexandre Couillon.

Es solo una de las decisiones sorprendentes que arroja una lista donde no se sabe muy bien si se mide el prestigio del chef, la satisfacción de los comensales o la proyección del restaurante, pues junto a grandes referentes de la alta cocina internacional encontramos mesas más informales o incluso algunas casas de comidas tradicionales. Por comparar los resultados con otras publicaciones de referencia: el gerundense Ca l'Enric, con una estrella Michelin, es 30, un puesto por encima de Casa Marcial, que obtuvo la tercera en 2025. El relativamente joven Osa (33) -ganador del premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión en 2024- adelanta con holgura a figuras consagradas como Ángel León (Aponiente, 63), Martín Berasategui (67) o Jordi Cruz (Àbac, 120), todos ellos triestrellados. Entre las nuevas incorporaciones, llama la atención el ascenso fulgurante del jienense Vandelvira que, quizá impulsado por el éxito de su vecino Baga, entra por primera vez en el 56, un puesto por encima de El Celler de Can Roca (57).

Top 10 mejores restaurantes de Europa 1 Alchemist (Copenhague, Dinamarca) 2 Frantzén (Estocolmo, Suecia) 3 JAN (Munich, Alemania) 4 Baga (Jaén, España) 5 Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza) 6 Diverxo (Madrid, España) 7 Etxebarri (Axpe, España) 8 Noma 2.0 (Copenhague, Dinamarca) 9 Jordnaer (Copenhague, Dinamarca) 10 Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)