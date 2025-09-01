Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La chef española Zineb Hattab, con una estrella Michelin por su restaurante vegano Kle, en Zúrich (Suiza). R. C.

Zineb Hattab

Chef
«En mi cocina es más importante hablarnos con respeto que hacer una brunoise perfecta»

La española de origen marroquí que triunfa en Suiza con un restaurante vegano defiende una gastronomía sin proteína animal... y sin malos humos

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

Hay una española en Suiza cuyo nombre da que hablar por las razones correctas. Nacida en Blanes (Girona), en una familia de origen marroquí, Zineb ... Hattab dejó su trabajo como ingeniera para perseguir el sueño de ser cocinera. Tras trabajar junto a algunos de los chefs más prestigiosos del mundo, dirige –con mano suave y principios firmes– un pequeño imperio gastronómico en Zúrich. Su buque insignia, Kle, le ha valido la primera estrella Michelin para una chef española en un restaurante vegano, acaba de recibir el premio Mérit Culinarie Suisse y en septiembre viajará de los Alpes a los Pirineos para participar en IV Encuentro de Gastronomía de Alta Montaña Andorra Taste.

