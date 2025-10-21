Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fundación Unicaja organiza en Málaga un ciclo de conferencias sobre la historia y el mecenazgo artístico de la Casa de Alba

José Manuel Calderón inaugurará esta iniciativa con una charla sobre la creación y consolidación de este linaje nobiliario el jueves 30 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga con entrada libre hasta completar aforo

Martes, 21 de octubre 2025, 16:12

Fundación Unicaja continúa con su programa de actividades paralelas con motivo de la exposición 'Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba' con un ciclo ... de conferencias sobre la historia familiar y el mecenazgo artístico de la Casa de Alba que, coordinado y moderado por el director cultural de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Sánchez Romero-Arjona, tendrán lugar los días 30 de octubre, 20 de noviembre, 3 y 9 de diciembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga con entrada libre hasta completar aforo.

