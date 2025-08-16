Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fran Perea, ayer en su entrevista con SUR. Cristina Pinto
La Granizada

Fran Perea: «Reconozco más a Málaga en Puerto de la Torre o Teatinos que en el Centro»

El cantante y actor malagueño hace parada esta noche en Starlite con su gira 'Punto y aparte' antes de seguir trabajando en su próximo disco, que saldrá en febrero

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:08

Recién llegado de Madrid para su concierto en Starlite esta misma noche con la gira 'Punto y aparte', el malagueño Fran Perea pasó con SUR ... un ratito del mediodía caluroso de ayer viernes. Tiene previsto pasar unos días en la ciudad que le vio nacer para reencontrarse con familia, amigos y celebrar el cumpleaños de su hermana como cada año en la ciudad. E incluso asegura que intentará «bajar a tomar algo en feria», aunque ya no con la misma mentalidad y ganas que cuando tenía 18 años recién instalado en el Centro para estudiar Arte Dramático. Suele venir a Málaga unas tres o cuatro veces al año –lo que el trabajo le permite– y, sentado en la plaza de la Merced, comentaba que «el gran cambio está en el tipo de gente que se ve» en las calles del Centro Histórico. Sus padres vivían en La Palmilla cuando él nació, se crió en la avenida de la Aurora y pasó su adolescencia en El Atabal. Después estuvo viviendo en el Centro desde los 18 hasta que los 21 años, cuando se mudó a Madrid.

