Fran Perea: «Reconozco más a Málaga en Puerto de la Torre o Teatinos que en el Centro»

Recién llegado de Madrid para su concierto en Starlite esta misma noche con la gira 'Punto y aparte', el malagueño Fran Perea pasó con SUR ... un ratito del mediodía caluroso de ayer viernes. Tiene previsto pasar unos días en la ciudad que le vio nacer para reencontrarse con familia, amigos y celebrar el cumpleaños de su hermana como cada año en la ciudad. E incluso asegura que intentará «bajar a tomar algo en feria», aunque ya no con la misma mentalidad y ganas que cuando tenía 18 años recién instalado en el Centro para estudiar Arte Dramático. Suele venir a Málaga unas tres o cuatro veces al año –lo que el trabajo le permite– y, sentado en la plaza de la Merced, comentaba que «el gran cambio está en el tipo de gente que se ve» en las calles del Centro Histórico. Sus padres vivían en La Palmilla cuando él nació, se crió en la avenida de la Aurora y pasó su adolescencia en El Atabal. Después estuvo viviendo en el Centro desde los 18 hasta que los 21 años, cuando se mudó a Madrid.

–¿Hacía mucho que no paseabas por el Centro?

–Hace unos siete meses o así. Este año he venido poco a Málaga porque este año me ha tocado remar y currar muchísimo, vine con la obra de teatro '#YoSostenido' en enero y ya aproveché para estar unos días por aquí.

–¿Cómo nota el cambio y la evolución de la ciudad cuando vuelve?

–Llama la atención la reconfiguración del Centro Histórico... Antes había mucha más gente de Málaga, ahora hay muchos que vienen de fuera; eso se refleja también en los negocios y en cómo se han orientado hacia el turista que vienen a pasar un día de crucero. Cuando vengo suelo ir mucho al barrio, Puerto de la Torre, y a Teatinos, reconozco más a Málaga en esos lugares.

–¿Cómo cambia Fran Perea?

–¿A parte de en la edad? (ríe)

–En todo.

–La verdad es que estoy en un momento bastante disfrutón. En los últimos años he dedicado mucho más tiempo a la música y me lo estoy pasando bien, recogiendo el fruto de lo que he sembrado. A nivel artístico cada vez hago más lo que me gusta, he perdido la ansiedad que tenía con 'veintitantos' y 'treintaytantos'.

–¿Has aprendido a hacerlo desde la calma?

–Sí. Y eso no tiene nada que ver con perder la pasión, ni las ganas, ni la ambición... Pero sí que me enfrento a todo desde otro lugar.

–¿Qué tal va el verano?

–Bien, he podido ir unas semanas de vacaciones; este verano me cogí un tiempecito también para descansar. Ha podido haber ocio y gira, que no siempre puede ser.

–¿Dónde te has ido de vacaciones?

–Voy a León siempre, porque mi abuelo era de un pueblo de allí, aunque terminó casado con una malagueña del Valle de Abdalajís. Siempre intento compaginar las vacaciones entre León y Málaga, aunque he estado unos días en Portugal y varias escapadas.

–¿Primera vez en el escenario de Starlite?

–Sí, me hace mucha ilusión. no es fácil entrar en este festival y me han hecho un hueco, es un puntazo. Además, tocar aquí en la tierra tampoco es fácil; eso que dicen de profeta en tu tierra a veces es complicado porque con la música me cuesta llegar a Málaga. Así que bueno, me hace doble ilusión porque voy a poder estar ahí y con familia y amigos cerca.

–¿Tanto te cuesta tocar en Málaga?

–No es fácil, me refiero a nivel de contratación, me cuesta entrar en la oferta de aquí. Pero vaya, que seguimos trabajando duro para que nos llamen, nos quieran y nos deseen.

–¿Llegas aquí y te reconocen?

–Bueno, como hay mucha gente de fuera, la verdad es que voy bastante tranquilo... (ríe).

–¿Te plantearías volver a Málaga o es inviable por el trabajo?

–No te creas, eh. No es inviable, de hecho, siempre pienso que hay un hueco, no tanto quizá como para vivir de continuo, pero sí para compaginar. Lo pienso mucho y me gustaría tener la oportunidad de poder hacerlo. Pero claro, necesitaría tener una buena excusa profesional para poder venir, eso facilitaría las cosas. Ahora hay mucho 'meneo' en Málaga con Antonio Banderas que está creando un buen programa... Yo espero que en un futuro podamos hacer cosas juntos.

–¿Hay buena relación con Antonio Banderas?

–Sí, estuve aquí viendo su último musical, 'Gypsy', y la verdad es que fue genial. Es verdad que él me ha ofrecido participar en alguno de los musicales, pero no he podido por fecha... Pero ahí estamos intentando hacer algo, lo que pasa que hay que encontrar el 'timing' perfecto para encajarlo. Me encantaría hacerlo porque Antonio es un referente para los que nos hemos criado aquí y hemos estudiado Arte Dramático; el proyecto que está llevando a cabo con el Teatro del Soho es un sueño, una fantasía.

–Si volvieses a Málaga, ¿dónde te gustaría vivir?

–Pues en El Atabal sería muy bueno, allí se vive muy tranquilo.

–Ahora que estamos justo en el comienzo de feria, ¿tienes anécdotas que contar?

–La feria siempre era una semana de aventura total; nos juntábamos con gente que sólo venía a pasar el verano. Ahí fueron las primeras novias, las primeras borracheras... Ahora tampoco tengo tanta ansiedad de ir porque la he vivido y disfrutado mucho.