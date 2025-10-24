El festival del audiovisual MOSMA celebra su décimo aniversario

La décima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, ... se celebra desde hoy hasta el domingo en una edición que además de conciertos contará con encuentros con grandes compositores como Trevor Jones, Éric Demarsan, Borislav Slavov y Roque Baños, así como los ganadores de los XVI Premios Jerry Goldsmith.

MOSMA 2025 volverá a albergar los Premios Jerry Goldsmith y celebrará dos grandes conciertos en el Teatro Cervantes dedicados a la música del audiovisual con compositores y piezas que han hecho historia a lo largo de sus nueve ediciones anteriores. Los premios de la música para el medio audiovisual otorgados por Film Music Festival cumplen 16 años en una gala amenizada con música de cine -a cargo de Sergio de la Puente y Movie Score Málaga Assemblé- y homenajes a compositores que han fallecido en las últimas fechas como Mark Snow, Ryūichi Sakamoto y Vangelis.

Los ganadores de los Jerry Goldsmith Awards abrirán los MOSMA Encuentros, mañana sábado a las 10.00 h en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, con acceso libre hasta completar el aforo. Allí, a las 11.00 h, tendrá lugar la charla con el compositor búlgaro de música de videojuegos Borislav Slavov y a las 12.30, Trevor Jones, conocido y premiado por sus composiciones para cine en 'El último mohicano', 'Cristal oscuro', 'Excálibur', 'Dentro del laberinto', 'Máximo riesgo' y 'Nothing Hill', entre otras.

La música en directo comenzará a sonar en MOSMA en el Teatro Cervantes con el Concierto Extraordinario MOSMA 10º Aniversario, con la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de Cámara de Granada, dirigido por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell.

El domingo la jornada de encuentros comenzará en el Salón Rossini del Teatro Cervantes (11.00 h, acceso libre hasta completar el aforo), con un encuentro con el compositor francés Éric Demarsan; para continuar a las 12.30 con el español Roque Baños.

Ya en la tarde del domingo en el Teatro Cervantes (19.00 h, 20 euros precio único), tendremos el Concierto 2. MOSMA 10º Aniversario, de nuevo con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell. Incluirá piezas de Eric DeMarsan, Joan Martorell, Sergio de la Puente, Luc Suárez, Roque Baños y un homenaje a Lalo Schifrin.