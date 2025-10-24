Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El festival del audiovisual MOSMA celebra su décimo aniversario

Trevor Jones, Éric Demarsan, Borislav Slavov y Roque Baños participarán desde hoy hasta el domingo en el ciclo de música

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

La décima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, ... se celebra desde hoy hasta el domingo en una edición que además de conciertos contará con encuentros con grandes compositores como Trevor Jones, Éric Demarsan, Borislav Slavov y Roque Baños, así como los ganadores de los XVI Premios Jerry Goldsmith.

