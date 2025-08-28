El explorador malagueño Cristóbal Benítez vuelve a Tombuctú siglo y medio después

La Sociedad Económica de Amigos del País acoge desde este jueves 28 agosto la exposición 'El sueño de Tombuctú', de Irene López de Castro. La ... muestra reúne más de tres décadas de trabajo de la artista, nacida en Madrid en el seno de una familia malagueña, y se enmarca en el homenaje al explorador alhaurino Cristóbal Benítez, uno de los pocos europeos que en el siglo XIX alcanzó la ciudad africana y regresó para contarlo.

La artista reconoció la emoción que le produce exponer en Málaga por primera vez tras haberlo hecho en ciudades como Roma, Florencia o Milán: «Mi familia es totalmente malagueña, pero se me resistía exponer aquí y estoy muy emocionada. Este en un sitio fantástico y con mucha historia. Creo que tiene mucho sentido porque la exposición va sobre Tombuctú, que es también una meca histórica y viajera, así que para mí es como volver a casa».

El sueño de Tombuctú reúne 32 óleos, acuarelas, dibujos y cuadernos de viaje inéditos. A través de estas piezas, López de Castro muestra la luz del Sahel, sus paisajes de barro y las mujeres que conoció en Mali, país al que llegó por primera vez en 1989, con 21 años, cuando aún estudiaba Bellas Artes en Madrid. «Me dijeron que allí no iba a encontrar nada, y para mí fue una puerta a una fuente de inspiración enorme», relató la artista durante la presentación.

Ampliar Parte de la exposicón 'El sueño de Tombuctú'. Rocío Nadales

Su vinculación con África comenzó entonces y no se ha detenido desde aquel viaje. La pintora ha dedicado cerca de una treintena de exposiciones individuales a Mali y al río Níger. «Me siento muy bendecida y agradecida, como si el cielo y la tierra se hubieran unido para traerme aquí», aseguró orgullosa la madrileña.

El proyecto es un homenaje histórico al coincidir con el centenario de la muerte de Cristóbal Benítez. Nacido en Alhaurín de la Torre en 1853, fue diplomático, escritor y explorador. En 1880 participó en la expedición del geólogo alemán Oskar Lenz, que lo llevó hasta Tombuctú. Años más tarde publicó su experiencia en 'Mi viaje por el interior de África (1899)', una obra que lo convirtió en referencia para los estudios sobre África occidental.

La inauguración contó con la presencia del embajador de Mali en España, Abdrahamane Baby; del vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza; del presidente de la Sociedad Económica, José María Ruiz Povedano, y del escritor Guillermo Busutil. Todos ellos coincidieron en la importancia de una propuesta que une la creación artística, la memoria y el intercambio cultural.

Retrato del explorador malagueño Cristóbal Benítez. SUR

La muestra se completa con las jornadas 'El Sahel, ayer y hoy', que se celebrarán del 9 al 25 de septiembre en la misma sede. Habrá conferencias, presentaciones y proyecciones en torno a la arquitectura, la historia y los vínculos entre España y Mali. Una de las citas estará dedicada en exclusiva a Cristóbal Benítez, el 16 de septiembre a las 19:00 horas, con una charla del investigador Luis Temboury y la proyección del documental 'El sueño de Tombuctú. El viaje de Cristóbal Benítez'.

En palabras de su autora, lo que espera de los visitantes es sencillo: «Me gustaría que se llevaran parte del amor que siento por este lugar y que se dejen abrazar y acoger por las miradas de mis amigas del Sahel, que están representadas». La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre y podrá visitarse de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y en horario de tardes, de 18:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.