José María Ruiz Povedano, Abdrahamane Baby, Irene López de Castro, Manuel López Mestanza y Guillermo Busutil durante la presentación. Rocío Nadales

El explorador malagueño Cristóbal Benítez vuelve a Tombuctú siglo y medio después

La exposición de la artista Irene López de Castro se inspira en el viaje del pionero a este rincón de África y se exhibe en la Económica hasta el 27 de septiembre

Rocío Nadales

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:48

La Sociedad Económica de Amigos del País acoge desde este jueves 28 agosto la exposición 'El sueño de Tombuctú', de Irene López de Castro. La ... muestra reúne más de tres décadas de trabajo de la artista, nacida en Madrid en el seno de una familia malagueña, y se enmarca en el homenaje al explorador alhaurino Cristóbal Benítez, uno de los pocos europeos que en el siglo XIX alcanzó la ciudad africana y regresó para contarlo.

