Antonio Banderas, en el centro, con el elenco de actores de 'Godspell'. SUR

Comienzan en Málaga los ensayos de 'Godspell', el próximo musical dirigido por Antonio Banderas

El montaje se estrenará en el Teatro del Soho el próximo 30 de octubre

SUR

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:34

Ya han comenzado los ensayos de 'Godspell', el próximo musical dirigido por Antonio Banderas que se estrenará el 30 de octubre en el Teatro del ... Soho CaixaBank.

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  9. 9 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  10. 10 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

