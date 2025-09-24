Comienzan en Málaga los ensayos de 'Godspell', el próximo musical dirigido por Antonio Banderas
El montaje se estrenará en el Teatro del Soho el próximo 30 de octubre
SUR
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:34
Ya han comenzado los ensayos de 'Godspell', el próximo musical dirigido por Antonio Banderas que se estrenará el 30 de octubre en el Teatro del ... Soho CaixaBank.
Los 14 actores que forman parte del espectáculo, Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra preparan este show de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.
Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).
Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, Godspell fue estrenado en 2022 en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica. Tras una gira por España, la obra vuelve durante 10 semanas a Málaga, dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Sobre el escenario, el elenco, junto a una banda de seis músicos en directo darán vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Las entradas tienen un precio que oscila entre los 25 y 59 euros y están ya a la venta. El musical permanecerá en cartel del 30 de octubre al 11 de enero de 2026.
