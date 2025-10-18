Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Proyecto del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez en La Térmica, al que Diputación ha renunciado. SUR

La Diputación renuncia oficialmente al Centro Bernardo de Gálvez en los jardines de La Térmica

El proyecto de una sede para esta institución dedicada al héroe de la independencia de EE UU se traslada a calle Parras, junto a la ampliación del MVA

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Las cosas de palacio van despacio. También las de Diputación. Hace ya siete años que se presentó el proyecto para la construcción del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez en los jardines de la Térmica ... . Un vanguardista edificio que, poco después, fue rechazado de plano por la Consejería de Cultura porque ocultaba parte de la fachada del antiguo Centro Cívico catalogado en la lista del Patrimonio Histórico Andaluz. En este tiempo, ha pasado de todo. El proyecto de esta institución en memoria del militar malagueño y gobernador de Luisiana (EE UU) ha encontrado nuevo destino en el casco antiguo, mientras que la Diputación ha lanzado una ambiciosa reordenación de La Térmica y su entorno. No obstante, la renuncia de la administración provincial a construir el cuartel general de Bernardo de Gálvez en los jardines de la Avenida de los Guindos no se ha oficializado hasta este viernes. Seis años después de ser descartado.

