La Diputación renuncia oficialmente al Centro Bernardo de Gálvez en los jardines de La Térmica

Las cosas de palacio van despacio. También las de Diputación. Hace ya siete años que se presentó el proyecto para la construcción del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez en los jardines de la Térmica ... . Un vanguardista edificio que, poco después, fue rechazado de plano por la Consejería de Cultura porque ocultaba parte de la fachada del antiguo Centro Cívico catalogado en la lista del Patrimonio Histórico Andaluz. En este tiempo, ha pasado de todo. El proyecto de esta institución en memoria del militar malagueño y gobernador de Luisiana (EE UU) ha encontrado nuevo destino en el casco antiguo, mientras que la Diputación ha lanzado una ambiciosa reordenación de La Térmica y su entorno. No obstante, la renuncia de la administración provincial a construir el cuartel general de Bernardo de Gálvez en los jardines de la Avenida de los Guindos no se ha oficializado hasta este viernes. Seis años después de ser descartado.

Así, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aceptado este viernes por unanimidad el «desistimiento» de la Diputación a la tramitación de la construcción del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez en los exteriores del edificio histórico del Centro Cívico. Una formalidad que llega algo tarde porque, desde el mismo año 2019, la administración supramunicipal tomó la decisión de llevarse esta nueva institución a otro espacio. El nuevo destino es un solar de calle Parras, unos terrenos colindantes con la ampliación del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (MVA), un proyecto que fue presentado en noviembre del pasado año con un presupuesto de 9 millones de euros.

Tanto el futuro Centro Bernardo de Gálvez como el nuevo MVA se están proyectando sobre terrenos que han sido cedidos o están en proceso tanto por el Ayuntamiento de la capital como por la Junta de Andalucía, por lo que la Diputación ha desligado ambas actuaciones para desarrollarlas por separado, como adelantó SUR a finales del pasado año. Así, la ampliación del Centro Cultural Provincial en suelos de propiedad municipal ocupados por edificios en ruina ha sido más ágil, mientras que se está a la espera de cerrar la cesión de las fincas que el Gobierno autonómico iba a dedicar décadas atrás a las denominadas 'Tecnocasas' para la construcción en su lugar del Centro de Estudios Americanos.

En lugar del Centro Bernardo de Gálvez, la Diputación proyecta la ampliación de La Térmica en el Centro Cívico y la reordenación de su entorno

A la par que se decidía sacar del ámbito de La Térmica la sede para la institución del militar malagueño y héroe de la independencia de EE UU, otro proyecto tomó su sitio en los planes de Diputación con la ampliación del centro de cultura contemporánea y la ordenación de su entorno en la Avenida de los Guindos, que hace apenas unos días salvó su primer trámite urbanístico con la aprobación del estudio de detalle.

El proyecto contempla la demolición de varias naves para la construcción de un nuevo inmueble que agrupará diferentes servicios de la institución supramunicipal, liberando de esta forma suelo del edificio histórico para que las actividades y dependencias de La Térmica se expandan en el interior del Centro Cívico. Una actuación global que se ha presupuestado en 14,7 millones de euros y que supone la primera gran remodelación urbanística de este entorno en 18 años.