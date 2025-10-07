Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del nuevo edificio que sustituirá a las actuales construcciones satélites del antiguo Centro Cívico. SUR

La ampliación de La Térmica salva su primer trámite y tendrá un coste de 14,7 millones de euros

Un nuevo inmueble y la expansión del centro cultural en el edificio histórico, claves del proyecto de reordenación de la sede central de Diputación

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:20

Comenta

La ampliación de La Térmica ya tiene su primer visto bueno. El ambicioso proyecto, que como adelantó SUR plantea la reordenación del centro cultural y ... la sede central de la Diputación de Málaga en la Avenida de los Guindos, ya está sobre plano y su estudio de detalle ha sido aprobado por la Gerencia de Urbanismo, según publica el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA). El documento pone además precio a esta actuación que implica la demolición de varias naves situadas en el entorno del antiguo Centro Cívico -protegido como BIC- para la construcción de un nuevo inmueble que agrupará diferentes servicios de la institución supramunicipal, liberando suelo del edificio histórico para las actividades y dependencias de La Térmica. Una actuación global que se ha presupuestado en 14,7 millones de euros y que supone la primera gran remodelación urbanística de este entorno en 18 años.

