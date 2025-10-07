La ampliación de La Térmica salva su primer trámite y tendrá un coste de 14,7 millones de euros

La ampliación de La Térmica ya tiene su primer visto bueno. El ambicioso proyecto, que como adelantó SUR plantea la reordenación del centro cultural y ... la sede central de la Diputación de Málaga en la Avenida de los Guindos, ya está sobre plano y su estudio de detalle ha sido aprobado por la Gerencia de Urbanismo, según publica el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA). El documento pone además precio a esta actuación que implica la demolición de varias naves situadas en el entorno del antiguo Centro Cívico -protegido como BIC- para la construcción de un nuevo inmueble que agrupará diferentes servicios de la institución supramunicipal, liberando suelo del edificio histórico para las actividades y dependencias de La Térmica. Una actuación global que se ha presupuestado en 14,7 millones de euros y que supone la primera gran remodelación urbanística de este entorno en 18 años.

Tras este primer trámite, el siguiente paso será el desarrollo del proyecto básico que redacta el arquitecto Ángel Pérez Mora. «En el recinto de la Diputación, además de La Térmica y la nueva sede de la institución, existen cinco edificaciones dispares y obsoletas que serán demolidas para su sustitución por unas instalaciones actuales que respondan a las necesidades de los servicios», explica el autor de esta remodelación que se extiende en una superficie de 9.250 metros cuadrados, dentro del total de 55.797 metros cuadrados que ocupa el complejo de la institución provincial, que está formado por La Térmica (antiguo Centro Cívico), los edificios presidencial y administrativo (inaugurados en 2007) y algunas naves y dependencias auxiliares.

Así, las líneas básicas del estudio de detalle publicado por el BOPMA -paradójicamente este servicio de Diputación es uno de los afectados por esta reurbanización- contempla la reordenación de los edificios secundarios de escaso valor y áreas libres del recinto, la urbanización y mejora de viales de circulación interior dentro de la parcela, revalorización del entorno en el que se ubica el edificio protegido e integración de la nueva construcción que agrupará los servicios del Cedma, Imprenta, Asistencia a Municipios (Sepram), Mantenimiento y el aparcamiento del Parque Móvil, además de los nuevos almacenes para el Archivo Provincial. Sacando el lápiz, la demolición de los actuales inmuebles y naves tendrá un coste de 148.180 euros y la urbanización del entorno ascenderá a 220.150 euros, mientras que la principal partida será la de la construcción del nuevo inmueble de 6.138 metros cuadrados con un presupuesto de 14.339.262 euros.

Claves del proyecto

Una de las claves es precisamente dotar de nuevas instalaciones al Archivo Provincial, lo que permitirá trasladar estas dependencias desde el actual Centro Cívico a la construcción de nueva planta equipada con la última tecnología, liberando así 800 metros cuadrados en el edificio histórico para las actividades del centro cultural La Térmica. El nuevo edificio tendrá una altura de baja más dos, aunque también contará con un espacio subterráneo de 2.900 metros cuadrados, que se distribuirá en dos plantas bajo rasante y que incluirá 110 plazas de aparcamiento para el Parque Móvil de Diputación.

Ampliar En primer término, nave de mantenimiento que será derribada. Detrás, el edificio histórico y, arriba a la derecha, el edificio administrativo de 2007. SUR

El diseño de estas nuevas dependencias permitirá reducir la huella visual de las actuales construcciones, ya que se liberarán 1.300 metros cuadrados de superficie ocupada en estos momentos. En esas renovadas instalaciones se irán realojando por etapas los servicios que operan actualmente en estos mismos terrenos y los que se trasladen desde otros puntos. La construcción se realizará en 9 módulos para poder ejecutar la obra en tres fases, mientras que en la cuarta se desarrollará el nuevo parque móvil en sótano.

Ampliar El edificio del Parque Móvil será demolido y sustituido por uno subterráneo. Migue Fernández

Así, la primera fase de esta obra modular supondrá la construcción de 2.220 metros cuadrados para las oficinas y almacenes que permitan el traslado del Archivo Provincial y la reubicación del Cedma, BOP y la imprenta; la segunda contempla 1.980 metros cuadrados de nuevos espacios que también se destinarán al registro histórico, además del servicio de mantenimiento y espacios para 'coworking', y la tercera culminaría toda la edificación en superficie con otros 2.000 metros que incorporarán el Sepram y la conclusión de las instalaciones destinadas al archivo, que son las más necesitadas de espacio.