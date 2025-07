El debut de Pablo Alborán como actor ya tiene fecha de estreno

Netflix ha anunciado este martes la fecha de estreno de la segunda temporada de la exitosa serie española 'Respira'. Una de las grandes novedades del ... reparto de actores es la llegada del malagueño Pablo Alborán. El debut del cantante como actor podrá verse en la plataforma el próximo 31 de octubre.

Hace unos meses se anunciaba que el malagueño se unía a la serie con grandes nombres de la actuación como Blanca Suárez, Nawja Nimri, Borja Luna o Manu Ríos, entre otros. Para anunciar el esperado regreso de esta segunda temporada, Netflix ha publicado en sus redes sociales un 'teaser' con los actores que ha creado gran expectación.

En este adelanto se puede ver a Pablo Alborán vestido con bata de hospital en el 'Joaquín Sorolla' junto al resto de protagonistas. El artista participa en la recreación de un caso hospitalario e incluso tiene una frase, donde se puede ver por primera vez su faceta de actor antes del estreno. «Vamos, que no lo tenemos claro», dice el artista en el vídeo oficial.

Parece que no será la última vez que veamos al malagueño como actor, ya que hace unos meses en una entrevista en este medio confesó que no sería «algo puntual». Esta oportunidad no es casualidad, Pablo Alborán ha estudiado durante cinco años cine y ha hecho varios castings. «Me ha abierto los ojos en muchos aspectos, me ha enseñado mucho de mí», contaba sobre su experiencia en 'Respira'.

El malagueño está teniendo un año 2025 muy importante a nivel profesional. Pablo Alborán prepara mientras tanto su nuevo disco tras lanzar sus singles 'Clickbait' y 'KM0' y, además, anunció una gira mundial en 2026 que tendrá parada nueve ciudades españolas: Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y A Coruña.