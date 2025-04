La Dani: «No voy a malvivir por trabajar sólo como actor»

La historia de La Dani no es la típica que se cuenta de una persona que ha ganado un Feroz y ha estado nominado a ... los Goya en la categoría de actor revelación. Pero sí es la historia que él ha decidido construir. El artista, hace apenas dos meses, abrió su propia peluquería, 'El Clavel', en pleno barrio de La Victoria. Un trabajo que compagina con casting y proyectos audiovisuales, como la serie que está grabando para Amazon. «No me parece que esté haciendo algo magnífico. Hice la película, pero fui un asalariado y ya no veo nada más aunque me haya cambiado la vida», reconoció el malagueño en el ciclo 'Málaga, ida y vuelta', organizado por el Centro Cultural La Malagueta con la colaboración del Aula de Cultura de SUR, a la periodista Regina Sotorrío. 'Te estoy amando locamente', filme sobre el movimiento LGTBI de Andalucía en los años 70, fue el primer proyecto cinematográfico de La Dani y, según contó, el que le ha permitido tener su negocio. Algo «impensable» hace tres años debido a la capacidad económica. «Aunque si fuese rico no estaría trabajando doce horas», matizó.

La Dani tuvo claro desde que decidió dedicarse a la interpretación que no iba a poner todos los huevos en el mismo cesto. «No voy a estar viviendo en casa de mis padres y malviviendo por sólo trabajar como actor», aseguró el malagueño, quien recordó que siempre ha trabajado de distintas cosas como dependiente, teleoperador y hasta dando 'flyers' del conocido bar del centro 'El Filo'. Otra cosa que no dudó es seguir viviendo en su ciudad, en Málaga. «Si nos vamos todos, aquí no pasa nada. Es una queja en el ámbito artístico. En Madrid ya hay tanto que está incluso un poco saturado», reivindicó el artista, crítico con el modelo de ciudad y la pérdida de identidad. «Málaga está borracha de éxito. Es imposible vivir aquí», señaló.

No binarismo «Soy otras muchísimas cosas aparte de mi identidad de género» La Dani Actor

Para este artista malagueño, el éxito no está en las alfombras rojas. Incluso preferiría no hacerlas. «Al Festival de Málaga fui porque hay que apoyar el cine y para que mis padres no me mataran», comentó. Además, confesó que siente que no tiene nada que decir porque la película ya se estrenó hace dos años. «Promocioné mi peluquería y ya está», dijo. A pesar de ello, los proyectos audiovisuales no han cesado para La Dani. «En el último casting no me cogieron, pero lo repetí en la peluquería para que los directores vieran que sabía hacerlo y me llamaron», contó, además de revelar que sólo no lo han cogido en una cosa. «Lo último que me querría ver sería frustrado por los 'noes'», dijo.

Después de 'Te estoy amando locamente', La Dani ha tenido grandes proyectos como ser el presentador de la gala de los Feroz. «Gracias a los Feroz pude pagar la obra de la peluquería», afirmó. El actor contó varias anécdotas como que, mientras grababa un vídeo para estos premios, el albañil lo llamaba. «Al final, el albañil y yo ganamos lo mismo por esos días de trabajo», narró.

Identidad de género

Cuando La Dani se alzó con el Feroz, los medios de comunicación hicieron hincapié en que era la primera persona no binaria en conseguir este premio. Algo que, en un momento, se le «hizo bola». El artista aseguró que en su música, que comenzó a hacer en 2017, ya hablaba de esta realidad aunque es consciente de que la repercusión no es la misma. «Soy otras muchísimas cosas aparte de mi identidad de género y también sentía que me venía un poco grande porque en mi categoría no era la única persona no binaria, aunque sí la única visible», apuntó el malagueño, quien sí considera que es una conquista para normalizar la diversidad.

«A la gente le explota la cabeza sólo con mi nombre. Yo llevo siendo La Dani desde que nací», sentenció el artista, quien entiende que la gente «no nace sabiendo» y se puede explicar. «Pienso que no soy muy conocido porque no tengo mucho 'hater'», reflexionó el cantante, al que no le afectan las críticas de «un tipo» que le llama maricón, pero sí reconoció que le dolieron los mensajes de mujeres que le atacaban por referirse a él en femenino. «Sentía que me podía afectar un poco más de personas que creo que estamos en el mismo bando cuando yo no soy para nada el problema. Simplemente dejé de leer», confesó.

El malagueño, además. desveló que no tiene planteado volver a la música y que le abruma la fama. «No quiero ser más famoso, no quiero que me conozca nadie más. Quiero trabajar y hacer cosas chulas», indicó el actor, a quien le gustaría hacer un proyecto de época y no se ve haciendo televisión.