Cuando salió a la calle el elepé 'Descanso dominical' de Mecano, allá por el 88, muchos no éramos ni mayores de edad, qué cosas. A mí no me gustó la portada de los loros, pero sí recuerdo que fui a 'Candilejas', por entonces aún en calle Dos Aceras, a hacerme con el disco. Mecano era el grupo más popular: de alma libre pero masivo, aclamado por una juventud sin móviles pero con cardados; sin 'tablets' pero con vaqueros láser; sin fibra pero con los mismos dramas menores que siempre conlleva toda pubertad mal o bien llevada.

Sin alcanzar todavía la cincuentena pero cada lunes más cerca de ella, el otro día vi que en 'OT' rescataron de aquel disco de Mecano una cancioncita menor, 'Quédate en Madrid', para la gala de esta semana. Con ese toque entre melifluo y dulzón de casi todos los éxitos del trío. Y resulta que se ha liado una buena en las redes porque la letra incluye la palabra «mariconez». Una concursante pidió cambiarla por «estupidez» o «gilipollez», ya que la consideraba homófoba. Y claro, con la corrección política con la que el programa optó el año pasado por enmendarle una letra a Becky G (la de 'A mí me gustan mayores'), todos vieron conveniente mutar el vocablo. Todos menos Ana Torroja, quien aclaró que le correspondía a José María Cano, autor de la copla, permitir o no el cambio. Y éste ha dicho que nones, que la palabra se queda.

Dirán que es un debate menor, puede. Pero uno, naufragando casi en la cuarentena, o sea entre el cielo y el suelo y con toda mi tendencia plena a quedarme calvo, en esta polémica me veo entre dos aguas. Porque me pirra esta juventud que está alerta a todo, a cualquier ataque verbal que discrimine por fino que sea: nunca fuimos tan espabilados quizá por efecto de la gomina. Pero al tiempo sospecho que como se empiece a retocar todo el pasado artístico con tanta 'finezza' corremos el riesgo de perder el norte. Lo mismo para evitar estupideces quizá valdría solo con poner las cosas un poquito en su contexto. Llámenme alienado: yo siempre vi más ofensivo aquello de 'Eungenio Salvador Dalí'.