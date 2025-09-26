Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona de comida en San Diego Comic-Con Málaga. Salvador Salas

¿Cuánto se gasta un fan en San Diego Comic-Con Málaga?

Los hay que van y vienen en el día, pero otros reservan alojamiento, billetes de tren, firmas y fotos: las cifras pueden llegar hasta los 800 euros

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:46

El fenómeno fan hace que citas como San Diego Comic-Con Málaga sea un gran desembolso de dinero. Pero la gran mayoría de los asistentes ... de esta cita asegura que ya tenía asumido que gastaría mucho. Es el ejemplo de Ángel, que llegó el jueves en tren desde Madrid y se va mañana: no sabe calcular el total, pero desglosa los gastos y la suma llega a los 800 euros: «Las entradas de dos días (55 euros cada una); firma y foto (90 y 66); el alojamiento por 180; unos 50 euros en taxis y alrededor de 100 en comida y dos Funkos, uno 15 y el otro 33», explicó el madrileño.

