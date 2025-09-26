¿Cuánto se gasta un fan en San Diego Comic-Con Málaga?

El fenómeno fan hace que citas como San Diego Comic-Con Málaga sea un gran desembolso de dinero. Pero la gran mayoría de los asistentes ... de esta cita asegura que ya tenía asumido que gastaría mucho. Es el ejemplo de Ángel, que llegó el jueves en tren desde Madrid y se va mañana: no sabe calcular el total, pero desglosa los gastos y la suma llega a los 800 euros: «Las entradas de dos días (55 euros cada una); firma y foto (90 y 66); el alojamiento por 180; unos 50 euros en taxis y alrededor de 100 en comida y dos Funkos, uno 15 y el otro 33», explicó el madrileño.

Pero los hay que han preferido ir y volver en el día que querían asistir. Es el caso de la familia sevillana de Nieves y Rafael, que han tenido un gasto de unos 245 euros entre ellos y su hijo en total, con gasolina y comidas incluida. O Enrique y Emanuel, dos gaditanos que han venido en coche este viernes y se van esta misma noche: «En total nos hemos gastado como unos 120 euros», apuntan.

Los madrileños Vanesa, Rubén e Iván han optado por la opción de ir y volver en el mismo día también, pero cuando explican sus gastos, se quejan de la situación y la organización para la comida: «No hemos pagado por comer, hemos pagado las colas que hay… Al final hemos comido fuera. Pero hemos pedido unas Coca-Colas y cada una cuesta 3,75 euros. Es demasiado», lamentan los fans, que se han gastado unos 167,75 euros por un día en San Diego-Comic Con Málaga.

Y es que los precios de la comida es uno de los temas más comentados junto con las largas colas en estos días. El perrito, la pizza y la hamburguesa están a 15 euros cada uno, mientras que la opción vegana cuesta 17,50 euros. «Además, hay que aguantar el calor porque las colas de la comida están a pleno sol», denunciaba la malagueña Sandra.

José Manuel, que llegó la noche del jueves desde Murcia, sólo pasa el viernes en la Comic-Con, ha gastado un total de 208 euros incluyendo la entrada, alojamiento, comida, Funko y gasolina. Más cerca estaban Ángel, Catalina y Erik, fuengiroleños que se mostraron muy enfadados por la organización: «Nos hemos gastado la entrada y no hemos comprado nada porque es imposible con tanta gente y colas. Faltan controles de acceso y aforo», señalaron.

Vestida de Jinx, de Arcane, un disfraz que le ha costado 150 euros, Virginia ha estado dos días en San Diego Comic-Con Málaga: «Venimos desde Cuenca y hemos pagado la noche, las dos entradas, los disfraces y entre 200 y 300 euros gastados en estos dos días», aseguró. La fiebre de esta cita, que ha salido por primera vez de San Diego para aterrizar en Málaga, está suponiendo el gasto para muchos. Pero no les importa, lo importante para ellos es llevarse el buen recuerdo: cómo los que buscan insistentemente los Funkos de edición especial por los que está desatándose la locura en estos días de San Diego-Comic Con Málaga.