Colapso en las entradas de San Diego Comic-Con Málaga por la afluencia masiva

La entrada a San Diego Comic-Con Málaga se colapsa ante la afluencia masiva de personas, que tienen que superar una auténtica carrera de obstáculos ... para llegar a cualquiera de sus espacios. Solo hoy, se esperan entre 60.000 y 70.000 amantes de la cultura pop y el entretenimiento, según avanzó por la mañana el consejero de Turismo, Arturo Bernal.

Miles de personas guardan ahora turno para poder llegar a la sala de exposiciones, en una cola a modo de zig zag que ocupa todo el patio interior del Palacio de Ferias. A su vez, en el hall de entrada previo, otras cientos de personas siguen esperando para cruzar al patio. Y la situación se repite, por tercera vez, fuera de las instalaciones, donde está la cola más larga, de hasta dos horas. Aquí el acceso se abre de forma intermitente durante unos minutos y se vuelve a bloquear después.

El malestar entre el público empieza a ser evidente, con protestas a voces («¡queremos entrar!», gritan) y grupos de personas pidiendo ya incluso la devolución de las entradas.