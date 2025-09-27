Colapso en las entradas de San Diego Comic-Con Málaga por la afluencia masiva
Hay cortes intermitentemente en el acceso y avanzar apenas unos metros cuesta -al menos- una hora de espera en una cola tras otra
Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:47
La entrada a San Diego Comic-Con Málaga se colapsa ante la afluencia masiva de personas, que tienen que superar una auténtica carrera de obstáculos ... para llegar a cualquiera de sus espacios. Solo hoy, se esperan entre 60.000 y 70.000 amantes de la cultura pop y el entretenimiento, según avanzó por la mañana el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
Miles de personas guardan ahora turno para poder llegar a la sala de exposiciones, en una cola a modo de zig zag que ocupa todo el patio interior del Palacio de Ferias. A su vez, en el hall de entrada previo, otras cientos de personas siguen esperando para cruzar al patio. Y la situación se repite, por tercera vez, fuera de las instalaciones, donde está la cola más larga, de hasta dos horas. Aquí el acceso se abre de forma intermitente durante unos minutos y se vuelve a bloquear después.
El malestar entre el público empieza a ser evidente, con protestas a voces («¡queremos entrar!», gritan) y grupos de personas pidiendo ya incluso la devolución de las entradas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.