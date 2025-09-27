Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto: Marilú Báez / Vídeo: SUR

Colapso en las entradas de San Diego Comic-Con Málaga por la afluencia masiva

Hay cortes intermitentemente en el acceso y avanzar apenas unos metros cuesta -al menos- una hora de espera en una cola tras otra

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:47

La entrada a San Diego Comic-Con Málaga se colapsa ante la afluencia masiva de personas, que tienen que superar una auténtica carrera de obstáculos ... para llegar a cualquiera de sus espacios. Solo hoy, se esperan entre 60.000 y 70.000 amantes de la cultura pop y el entretenimiento, según avanzó por la mañana el consejero de Turismo, Arturo Bernal.

