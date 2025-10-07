Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El alcalde de Málaga dice que los aforos de la Comic Con «no pasaron del 80%» en cuanto a ocupación

Migue Fernández

El alcalde de Málaga dice que los aforos de la Comic Con «no pasaron del 80%» en cuanto a ocupación

«Quizá la orientación al público, para que no hubiera colas, falló un poco», detalla Paco de la Torre

Europa Press

Martes, 7 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes que los aforos de la San Diego Comic-Con Málaga, celebrada a finales ... de septiembre, «no pasaron del 80% en cuanto a ocupación» y «quizá la orientación al público, para que no hubiera colas, falló un poco».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El alcalde de Málaga dice que los aforos de la Comic Con «no pasaron del 80%» en cuanto a ocupación