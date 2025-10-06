San Diego Comic-Con Málaga traza la hoja de ruta para su próxima edición

La organización de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) trabaja ya de forma decidida al evento del próximo año, pero sin dejar heridas abiertas. ... Así, ya se ha comenazado a trabajar en una hoja de ruta para, como expresan ellos mismos: «las cosas que no salieron bien no vuelvan a suceder». Empezando por las colas. SDCCM envía este mismo lunes una respuesta a las reclamaciones formales de los visitantes al evento, que se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) del 25 al 28 de septiembre. Fueron unos 3.000, según cifras ofrecidas a este medio por los promotores del evento, que se contestarán vía email y también por correo certificado en los casos que así se han solicitado.

Una extensa carta que es toda una declaración de intenciones: «Queremos dar las gracias por sus opiniones sinceras sobre dónde nos hemos quedado cortos y qué debemos hacer para mejorar». De ella, sale un decálogo que abarca desde los accesos y los tiempos de espera, a temas tan importantes para los asistentes como el agua o la comida. «No sólo hemos escuchado sus frustraciones, sino que nos las hemos tomado muy en serio», explican. La organización quiere transmitir a los fans que se está trabajando «activamente y con diligencia» para hacer de SDCCM el evento que todos esperan. «Los fans son el alma de todo esto y, la razón por la que hacemos lo que hacemos».

El balance, según los promotores, ha sido «muy positivo», pero no por ello dejan de reconocer que se produjeron «incidencias» que afectaron a los asistentes. «Somos conscientes de que la experiencia de usuario no ha sido todo lo satisfactoria que debería, y que la organización deseaba proporcionar». Esto se ha traducido en reclamaciones que desde San Diego Comic-Con Málaga han tenido en cuenta. «Nos gustaría responder y queremos hacerlo con la máxima transparencia y cercanía, compartiendo tanto las explicaciones a los motivos que han originado las reclamaciones, como a los compromisos de mejora que ya estamos implementando para próximas ediciones», explican en el email. Desde SDCCM aseguran que toda crítica constructiva les «hará mejorar».

Las colas

Como ya adelantó este sábado la organización en un comunicado, se ha querido poner el foco sobre las cifras del cierre del evento. Aclaran que el recinto donde se celebró la San Diego Comic-Con Málaga contaba con un aforo máximo autorizado de 30.000 personas por día, «cifra que nunca se alcanzó por prudencia». Se vendieron -siempre según cifras oficiales de SDCCM- 24.000 entradas por día, a lo que habría que sumar el personal destinado al evento como exhibidores, instaladores, artistas, invitados o prensa. Pero «nunca» alcanzaron, en ningún caso, «el aforo máximo autorizado», expecifican.

«Somos conscientes de que las colas, aunque comunes en eventos masivos, fueron más largas de lo deseado, especialmente el sábado», continúa la explicación a los reclamantes. Esto, sumado a las altas temperaturas, ha sido la principal causa de queja entre los asistentes. A pesar de ello, los promotores garantizan no haber alcanzado «el aforo global en ninguno de los espacios del evento». Justifican las esperas en que había que «preservar la seguridad de los visitantes» que se encuentran en cada uno de los espacios. Desde el primer día de convención, el jueves 25, el foco de atracción estaba en el 'Exhibitor Hall'. «Esto hizo que la distribución del aforo resultase desigual y generase colas y esperas que tanto deseábamos evitar», explican. La afluencia del público fue masiva desde primera hora.

«Somos conscientes de que las colas, aunque comunes en eventos masivos, fueron más largas de lo deseado»

Lo que califican de «distribución desigual del aforo» obligó a adoptar una «estrategia dinámica de seguridad», dicen en SDCCM, para ajustarse a la normativa. El aforo máximo permitido en el 'Exhibitor Hall' y el 'Hall M' -el auditorio principal- era de 12.500 personas simultáneas. El control del flujo acabaría ralentizando el acceso al recinto. «La prioridad siempre fue agilizar la entrada, pero poniendo por delante la seguridad de nuestros visitantes», matizan. Decidieron entonces no superar los 10.900 visitantes simultáneos, según su criterio, «por cautela». «Sabemos que las colas y esperas resultaron incómodas: Lo sentimos sinceramente, pero la seguridad siempre fue lo primero», explican.

Las esperas para el acceso al 'Exhibitor Hall', al recibidor de Fycma y al primer recibidor al patio -'Hall S'- provocaron un perverso efecto dominó y algunos usuarios con reservas en los auditorios principales -1, 2 y 'Hall M', también tuvieran dificultades para acceder y no pudieron llegar a tiempo a las actividades con reserva. «Aunque estas reservas de las actividades no garantizaban el acceso a los contenidos, sentimos que no pudiera disfrutar de la experiencia como merecían», se excusan. Las decisiones, de acuerdo con los servicios de seguridad, fueron tomadas para evitar «aglomeraciones innecesarias y peligrosas» en zonas de interior del recinto, y para respetar los aforos de los diferentes espacios. «Entendemos que estas decisiones, aunque necesarias, pueden traer incomodidad y frustración por parte de los usuarios y por ello pedimos disculpas», zanjan.

Ampliar

Para la siguiente edición, San Diego Comic-Con Málaga ya ha establecido un decálogo, al que se compromete con los visitantes, para mejorar los accesos:

• Aumentar el espacio de entretenimiento.

• Distribuir las actividades y contenidos en un modelo de evento optimizado para garantizar una mejor experiencia de usuario, y un movimiento de visitantes fluido en las diferentes áreas.

• Enriquecer la experiencia con más contenidos para que el entretenimiento esté presente en cada área del evento, evitando la concentración en espacios concretos.

• Crear una gran área de contenidos para los más pequeños, para ampliar la oferta de entretenimiento familiar.

• Instalar zonas de sombra y carpas en puntos de acceso tanto al evento como a la zona de restauración.

• Incrementar el personal de control y seguridad en horas de máxima afluencia.

• Habilitar puntos gratuitos de agua en las áreas de espera.

Comida y bebida

Otra gran parte de las quejas recibidas por SDCCM se centran en la prohibición expresa de acceso con comida o bebida al recinto. Pese a que esta medida se relajó en la segunda jornada, cara a los días de más afluencia familiar, los organizadores explican que siempre se actuó en aplicación de la resolución del Ayuntamiento de Málaga. Así, se estableció «inicialmente» una restricción de entrada con comida y bebida adquirida en el exterior, medida que se comunicó desde el primer momento. «Reconocemos que esta decisión generó malestar y comprendemos perfectamente las quejas recibidas», añaden. «En cuanto detectamos esta situación, la norma se modificó de inmediato».

SDCCM también se preparan para mejorar en este sentido cara a 2026. «Hemos aprendido de lo sucedido», dicen apuntando a nuevos compromisos:

• Mejorar los protocolos de restauración.

• Crear una oferta de alimentación más diversa en producto y mejores precios.

• Instalar zonas de sombra en las áreas de espera.

• Aumentar el número puntos gratuitos de agua dentro del recinto.

«Falta de información»

Una buena parte de las quejas recibidas versaba sobre la «falta de información de las actividades» que tuvieron lugar durante el evento. Aunque la programación oficial estuvo siempre disponible en la web, e incluso en redes sociales, y se actualizaba en tiempo real. Sin embargo, la organización de SDCCM reconoce que algunos eventos especiales -sobre todo las firmas, presentaciones y actuaciones- no se anunciaron en la agenda oficial «para preservar el efecto sorpresa del espíritu de la San Diego Comic-Con». Aclaran en su misiva que esta estrategia «forma parte del concepto del evento, basado en la espontaneidad, y no obedece a una falta de intención de informar a los asistentes». Sin embargo, no fueron pocos los fans que reclamaron mejor comunicación por parte del personal de la organización. «Tomamos nota de todas las quejas y sugerencias para seguir mejorando la información dentro del recinto y la asistencia de personal de apoyo durante las actividades», añaden

Para mejorar en esta estrategia comunicativa y con ello la experiencia de los visitantes, SDCCM establece los siguientes compromisos para 2026:

• Aumentar considerablemente la asistencia personal de staff y voluntarios para resolver dudas 'in situ'.

• Reforzar los canales de comunicación en directo, como en las pantallas o una app propia.

• Mejorar la señalización física dentro del recinto.

Movilidad reducida

El recinto de San Diego Comic-Con Málaga disponía de accesos específicos para garantizar la movilidad de personas con necesidades especiales o movilidad reducida (PMR). De cualquier modo, los organizadores reconocen que en la mayoría de auditorios funcionaron correctamente, pero que hubo «dificultades señaladas en el acceso al 'Exhibitor Hall', donde el flujo libre complicaba el control». Como compromiso, está ahora la señalización y el acompañamiento «para que ningún fan encuentre barreras en su experiencia», explican desde la organización.

Desde su nacimiento al otro lado del charco en 1969, la San Diego Comic-Con ha reunido a fans, estrellas del comic, el cine, la televisión, la animación, los videojuegos y los creadores de contenido para celebrar la cultura pop. «Desde la organización de SDCC en Málaga hemos puesto toda nuestra ilusión, esfuerzo y recursos para estar a la altura de las expectativas de los fans, que son el verdadero motor de este evento», añaden a modo de conclusión en su carta de explicación a los asistentes. Por eso han respondido a cada queja y sugerencia recibida. «Agradecemos la enorme comprensión y civismo con la que han hecho frente a los problemas que han surgido en esta primera edición». Hay margen de mejora para hacer construir SDCCM 2026. «La acogida de los fans y su espíritu crítico nos impulsa a construir un evento mejor: con más amplitud, más superficie, más cómodo y ágil para todos los visitantes. Ya estamos trabajando para crear una edición fascinante en 2026», sentencian en la posdata.