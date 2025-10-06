Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los promotores trabajan en un nuevo evento con más superficie y más para los visitantes Salvador Salas

San Diego Comic-Con Málaga traza la hoja de ruta para su próxima edición

En respuesta a las reclamaciones de los fans, la organización se compromete a buscar soluciones concretas a las colas y accesos para 2026

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:21

Comenta

La organización de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) trabaja ya de forma decidida al evento del próximo año, pero sin dejar heridas abiertas. ... Así, ya se ha comenazado a trabajar en una hoja de ruta para, como expresan ellos mismos: «las cosas que no salieron bien no vuelvan a suceder». Empezando por las colas. SDCCM envía este mismo lunes una respuesta a las reclamaciones formales de los visitantes al evento, que se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) del 25 al 28 de septiembre. Fueron unos 3.000, según cifras ofrecidas a este medio por los promotores del evento, que se contestarán vía email y también por correo certificado en los casos que así se han solicitado.

