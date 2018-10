El villano de las elecciones andaluzas El malagueño Ignacio Mateos encarna a Víctor, un alto cargo de la Junta. / Manolo Pavón Ignacio Mateos da vida al malo de 'Animales sin collar', un 'thriller' ambientado en unos comicios autonómicos. Junto a Natalia de Molina, el malagueño ha estrenado la ópera de prima del gaditano Jota Linares, formado en la UMA FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 21 octubre 2018, 01:54

Hace unos días, el chat del director Jota Linares y los actores de su debut en el largometraje echaba humo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, convocaba elecciones autonómicas cuando faltaba poco más de una semana para el estreno de la ópera prima del cineasta gaditano, 'Animales sin collar'. Dos realidades sin conexión salvo por un pequeño detalle: el filme plantea un terremoto político por unos comicios autonómicos. «No nos podíamos creer el paralelismo, como si la película cuyo rodaje arrancó hace un año fuera se anticipara a lo que está sucediendo», explica el malagueño Ignacio Mateos, que se convierte en el tercero en discordia, en el villano de esta trama que el pasado viernes llegó a la cartelera. El resto de vértices del triángulo son Daniel Grao, que da vida a Abel, un político en alza, y Natalia de Molina, que encarna a su mujer, Nora, guardiana de un secreto que poco a poco se apodera de la película.

Aunque el reflejo de la llamada nueva política se intuye en el retrato, Mateos explica que el cineasta Jota Linares ha huido de siglas y referencias partidistas ya que las elecciones y sus consecuencias son un «pretexto para irse al micromundo andaluz y a los personajes humanos». La cinta se ambienta así en un cortijo en el que viven Abel y Nora y donde aparece Víctor, antiguo amigo de la pareja e hijo de un exalto cargo corrupto de la Junta de Andalucía, que viene a cobrarse una antigua deuda del pasado. Este «malo, malísimo» es el papel del actor malagueño, que añade que junto a Linares construyó un animal herido que fue ganando en «dimensión humana, con más aristas y grises».

Jota Linares, natural de Algodonales (Cádiz), tenía muy claro que quería una película «muy andaluza y que a la vez funcionara como un relato muy universal», explica el malagueño Ignacio Mateos, que se dio a conocer como protagonista de 'La banda Picasso' (2012). Por aquella época fue precisamente cuando conoció a Jota Linares que convenció al actor afincado en Madrid para que rodara en Málaga un corto cuando el cineasta era todavía un estudiante de Comunicación Audiovisual de la UMA. «Desde entonces hemos seguido colaborando y tenemos una amistad muy leal», explica el intérprete que añade que el director no es de los que olvida y «tenía muy claro que para este primer largometraje quería contar con parte de ese equipo que comenzó con él en Málaga».

Esa huella de la Costa del Sol también está presente en la protagonista de 'Animales sin collar', Natalia de Molina, que se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de la capital y que es el rol central de esta trama andaluza que es una versión libre de la obra 'Casa de muñecas' de Ibsen. De hecho, Linares se trae el nombre de la protagonista de la pieza teatral, Nora, para la mudanza al cine y a Andalucía de este relato femenino y feminista que también rescata el espíritu de 'Solas' (Benito Zambrano, 1999) con formato de 'thriller'.

La estética y el origen independiente del filme recuerda al reciente éxito de 'Tarde para la ira' y no es extraño ya que en la producción de ambas cintas figura Beatriz Bodegas. «Es una película pequeña, pero que nos descubre una nueva voz y un talento –Jota Linares– que va a ser un referente del cine andaluz», augura Ignacio Mateos, que destaca que, antes del estreno de 'Animales sin collar', el joven director acaba de concluir ya su segunda película, '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', para la todopoderosa plataforma Netflix.

Mateos prepara la obra de teatro 'Jauría', que lleva a escena el juicio de 'La Manada'

El actor Ignacio Mateos también tiene una agenda cargada, ya que ha participado en la nueva película de Carlos Vermut, 'Quién te cantará' (se estrena el próximo viernes 26), y prepara una obra teatral que dará que hablar, 'Jauría', que lleva a las tablas el juicio por violación a La Manada. Un «embolao», reconoce el malagueño sobre esta pieza de «docuteatro» que escenifica las declaraciones de los ya condenados por abuso sexual a partir de las transcripciones de las sesiones ante el tribunal.

Mateos confiesa que vive un buen momento y ya ve en la lejanía su debut en el largometraje, 'La banda Picasso', que lo vivió con sentimientos agridulces. «Era mi primera película, dirigida por un maestro como Fernando Colomo, con el papel del pintor que había hecho Anthony Hopkins y con la revista 'Fotogramas' considerándote el actor revelación del cine español, pero no logró el éxito esperado y me curé de espanto», reconoce el intérprete, que asegura que la única clave es el trabajo. «Ya no tengo la ansiedad de entonces y mis ilusiones inmediatas son bajar a Málaga para ver 'Animales sin collar' con mis amigos y mis padres», avanza Ignacio Mateos, que entonces se acuerda de que en noviembre también estará en la Casa Natal de Picasso para comentar la proyección de la película de Colomo junto al propio director. «Fue la película que me abrió las puertas del cine y es genial que después de estos años se reivindique desde Málaga», concluye.