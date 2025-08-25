Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Verónica Echegui, con el 'Jamón, jamón', que le dieron en el Festival de Málaga.

Verónica Echegui, con el 'Jamón, jamón', que le dieron en el Festival de Málaga. Salvador Salas

Verónica Echegui, la 'Juani' que surgió del Festival de Málaga

La actriz fallecida repentinamente acudió en 2006 al certamen, donde Bigas Luna la descubrió como protagonista de 'Yo soy la Juani'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:37

Probablemente estamos ante un caso único. Ni ganó premio ni estrenó la película. Entre otras cosas porque la cinta no estaba ni rodada. Pero su ... nombre fue el que más se repitió cuando se presentó el proyecto en el Festival de Málaga de 2006, donde 'Yo soy la Juani' despertó pasiones desde el minuto uno. Allí estaba su autor, el icónico e iconoclasta Bigas Luna, pero los titulares se los llevó aquella joven que con desparpajo y seducción acaparó titulares pese a ser una desconocida. «Ojos brillantes, pelo recogido, un flequillo interminable y un conjunto de pendientes, pearcing y medallas», fue la definición de la crónica de SUR de Verónica Echegui, la joven que se ganó el personaje que daba carta de naturaleza en el cine español el fenómeno de la Choni entre las 3.000 aspirantes que se presentaron al macrocasting de esta producción.

