Verónica Echegui, la 'Juani' que surgió del Festival de Málaga

Probablemente estamos ante un caso único. Ni ganó premio ni estrenó la película. Entre otras cosas porque la cinta no estaba ni rodada. Pero su ... nombre fue el que más se repitió cuando se presentó el proyecto en el Festival de Málaga de 2006, donde 'Yo soy la Juani' despertó pasiones desde el minuto uno. Allí estaba su autor, el icónico e iconoclasta Bigas Luna, pero los titulares se los llevó aquella joven que con desparpajo y seducción acaparó titulares pese a ser una desconocida. «Ojos brillantes, pelo recogido, un flequillo interminable y un conjunto de pendientes, pearcing y medallas», fue la definición de la crónica de SUR de Verónica Echegui, la joven que se ganó el personaje que daba carta de naturaleza en el cine español el fenómeno de la Choni entre las 3.000 aspirantes que se presentaron al macrocasting de esta producción.

Ampliar Una jovencísima Verónica Echegui mira a Bigas Luna en la presentación en Málaga de 'Yo soy la Juani'. A. Cabrera

Capaz de transmitir desde furia a ternura con naturalidad, Verónica Fernández Echegaray, fallecida de forma inesperada este domingo en Madrid a causa de una enfermedad, fue la sensación de nuestro cine desde su presentación en Málaga hace casi dos décadas. Aquí vivió su primera alfombra roja, su primer 'photocall' con decenas de foteros pidiéndole a la vez una mirada a cámara y las primeras preguntas que respondió con espontaneidad de barrio, como si la Juani de su película fuera ella en persona: «No me planteo lo que pueda pasar después, vivo el día día», aseguraba cuando todavía no había ni comenzando en este mundo de las películas y las series.

Varios proyectos la trajeron de vuelta a Málaga de manera insistente a lo largo de las últimas dos décadas. Al año siguiente de su presentación, en 2007, y ya convertida en el rostro de moda de nuestro cine protagonizó aquella celebre foto de SUR agarrada a una pata ibérica que aludía al 'Jamón, Jamón' de su descubridor, Bigas Luna, a la vez que reconocía que lo suyo había sido una mezcla de suerte y persistencia. «Estoy trabajando porque me lo he currado y he sido valiente. Pero en esta profesión hay mucha gente que lo intenta y no trabaja», reconocía sin dejar la pata negra.

Ampliar Verónica Echegui, bailando para unas turistas japonesas en el Festival de Málaga de 2014. Salvador Salas

En la galería de SUR también están sus instantáneas con unos turistas japoneses en calle Alcazabilla, para los que incluso se puso a bailar cuando volvió al Festival de Málaga en 2014 para presentar 'Kamikaze'. Puro desparpajo y sentido del espectáculo que la acompañaba en todas sus apariciones. Frente a esa imagen, Echegui siempre fue una actriz muy reflexiva y espiritual, que abogaba por mirarse hacia dentro para conectar con el exterior.

Su última presencia en el Festival de Málaga fue el pasado año, en la edición de 2024, para presentar 'Yo no soy esa', un filme en el que precisamente tenía que conectar con aquella Juani de sus orígenes ya que encarnaba a una chica que, tras pasar dos décadas en coma, despierta en un cuerpo de adulta pese a que su forma de pensar es todavía la de una joven de 17 años. Un regreso que aprovechó para recordar su primera vez: « Vine con Bigas Luna, que me dio a conocer, y para mí todo era como un sueño y Málaga formaba parte él».