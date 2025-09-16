Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Organizadores y patrocinadores de la 31 edición del Festival de Cine Francés

Películas inéditas, actividades familiares y música en vivo en la 31 edición del Festival de Cine Francés

La cita, del 10 al 17 de octubre, se centra este año en las crisis personales y colectivas, la memoria y los vínculos humanos

Rocío Nadales

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:11

El Festival de Cine Francés de Málaga afronta su 31 edición con fuerza. La programación, presentada este martes en la sede de la Alianza Francesa, ... anuncia una semana de estrenos exclusivos, retrospectivas y actividades que convertirán a la ciudad en capital de la francofonía entre el 10 y el 17 de octubre. El lema de este año, 'Fragmentos de un universo interior', marca un recorrido temático centrado en las crisis personales y colectivas, la memoria y los vínculos humanos.

