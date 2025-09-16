Películas inéditas, actividades familiares y música en vivo en la 31 edición del Festival de Cine Francés

El Festival de Cine Francés de Málaga afronta su 31 edición con fuerza. La programación, presentada este martes en la sede de la Alianza Francesa, ... anuncia una semana de estrenos exclusivos, retrospectivas y actividades que convertirán a la ciudad en capital de la francofonía entre el 10 y el 17 de octubre. El lema de este año, 'Fragmentos de un universo interior', marca un recorrido temático centrado en las crisis personales y colectivas, la memoria y los vínculos humanos.

El festival acogerá doce largometrajes francófonos, diez de ellos inéditos en España. Siete llegan sin distribuidor nacional y han confiado en Málaga como plataforma para su estreno, lo que refuerza el papel del certamen como lanzadera en el mercado cinematográfico. Entre los títulos más esperados figuran 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, que inaugurará el certamen, y 'Le Roi Soleil', de Vincent Maël Cardona, que cerrará la programación en el Cine Albéniz.

El director del festival, Sullivan Benetier, defendió que la cita mantiene un fuerte vínculo con la ciudad. «La historia del festival está muy ligada a Málaga y, al igual que ella, ha crecido hasta convertirse en una cita esencial en Andalucía y a nivel nacional», señaló, recordando que cada proyección se plantea como una invitación a la reflexión y el diálogo.

Seis de las películas programadas han pasado previamente por el Festival de Cannes

Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, destacó la consolidación del festival tras más de tres décadas de trayectoria: «Lo difícil no es empezar, sino mantenerse, y este festival ha logrado afianzarse», Además, felicitó a la Alianza Francesa por su labor cada año y recalcó el apoyo municipal a los nuevos creadores.

Pedro Bosquet, director de Cultura de la Diputación, subrayó durante la presentación la importancia del francés como oportunidad laboral y cultural en Málaga. Definió el festival como «un intercambio cultural que nos hace soñar y empatizar con otras personas».

Invitados

La directora artística, Julia Branché, resaltó que seis de las películas programadas pasaron previamente por Cannes. Además, el festival contará también con la presencia de Abd Al Malik, Sophie Deraspe, Grégory Magne, Makita Samba y Vincent Maël Cardona, que viajarán a Málaga para presentar sus trabajos. Como gran novedad apuestan en esta edición por la música, con un cine-concierto con obras de Méliès y Capellani en el Albéniz y actuaciones de artistas como Folie's, OY y French 79.

El programa se completa con documentales en el Ateneo de Málaga, una retrospectiva dedicada a Jean-Luc Godard, secciones de realidad virtual en Muelle Uno y actividades pedagógicas que reunirá a miles de estudiantes andaluces. Como novedad, se incorpora Mon Petit Festival! al Pompidou, una jornada pensada para familias con niños de entre cuatro y ocho años. La gran fiesta de clausura tendrá lugar en La Térmica, donde se combinarán proyecciones al aire libre, conciertos y gastronomía en un ambiente de celebración cultural. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes 22 de septiembre a través de la plataforma Unientradas. Toda la programación ya está disponible en la web oficial del festival.