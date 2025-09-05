Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Méndez-Leite entrega un Goya al alcalde de Barcelona, ante la mirada de José Corbacho. Alberto Estévez. Efe

Los premios Goya le pisan los talones al Festival de Málaga

Los galardones de la Academia de Cine se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero, tan solo seis días antes de la inauguración del certamen de la Biznaga de Oro

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:35

Nunca había pasado. Los premios Goya serán este año el prólogo del Festival de Málaga…o el certamen será el epílogo de los galardones de ... la Academia de Cine, según se vea. Y es que el habitual mes que suele pasar entre uno y otro evento se reducirá el próximo año a sólo seis días, ya que los premios del cine español han anunciado este viernes que la gala de 2026 se traslada a Barcelona y se retrasa de comienzos de febrero al sábado 28 -Día de Andalucía-, mientras que la inauguración del festival en el Teatro Cervantes está fijada desde hace meses para el 6 de marzo.

