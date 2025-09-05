Los premios Goya le pisan los talones al Festival de Málaga

Nunca había pasado. Los premios Goya serán este año el prólogo del Festival de Málaga…o el certamen será el epílogo de los galardones de ... la Academia de Cine, según se vea. Y es que el habitual mes que suele pasar entre uno y otro evento se reducirá el próximo año a sólo seis días, ya que los premios del cine español han anunciado este viernes que la gala de 2026 se traslada a Barcelona y se retrasa de comienzos de febrero al sábado 28 -Día de Andalucía-, mientras que la inauguración del festival en el Teatro Cervantes está fijada desde hace meses para el 6 de marzo.

El Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) será el escenario para la puesta en escena de los premios Goya, que celebrará una edición redonda, la 40.º, con su vuelta a la ciudad condal 25 años después de que se entregasen los galardones de la Academia en Cataluña por primera vez. En la ciudad condal también se organizan los Premios Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que tienen fijados su gala el domingo 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu, por lo que los responsables de los Goya han optado por separarse de este evento e irse al 28 de febrero, acercándose por contra al Festival de Málaga.

El certamen, que prepara para 2026 su 29 edición y tiene abierto en este momento la inscripción de películas, suele esperar a después de la gala de los Goya para presentar sus películas a concurso y toda su programación una vez que cesa la resaca de los premios de la Academia de Cine, pero este año no será posible por lo que el anuncio de las candidatas a ganar la Biznaga de Oro se mezclarán con las películas nominadas el preciado Goya. En la última edición, Salva Reina se convirtió en uno de los grandes protagonistas al dar la sorpresa y ganar el cabezón en la categoría de mejor actor de reparto por 'El 47', que también fue la ganadora de mejor película, aunque compartido con 'La infiltrada'.

El precedente anterior en el retraso de la fecha de celebración de los Goya se debió a la pandemia, cuando la gala en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga y presentada por Antonio Banderas se celebró el 6 de marzo, pero con una importante diferencia: sin público ni nominados que se conectaron desde sus casas para evitar contagios. Una ceremonia muy diferente que, a la postre, salió bien y fue todo un éxito. En aquella ocasión, los premios de la Academia no interfirieron con el Festival de Málaga, ya que se celebró en junio, fechas más propicias por el estado de alerta sanitaria derivada del covid.

En la presentación de la próxima edición, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha destacado la influencia histórica de la producción y los cineastas catalanes, y ha señalado que, precisamente hace unos días, se anunciaron las tres preseleccionadas por España en la carrera de los Oscar y todas ellas tienen participación catalana en la producción: 'Sirat', de Oliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad, ganadora del último Festival de Málaga.