La ganadora del Festival de Málaga, 'Sorda', vuelve a entrar en el trío de candidatas al Oscar por España

Ganar la Biznaga de Oro es una garantía de éxito más allá de la taquilla. También se ha convertido en un pasaporte para figurar entre ... las preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España a los premios Oscar e, incluso, ser la elegida. Le pasó en la pasada edición a 'Segundo premio', el filme de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez sobre el grupo Los Planetas que compitió en Hollywood, y va camino de ello este año la comprometida, convincente y tierna 'Sorda', el debut de Eva Libertad que ve el mundo desde la perspectiva de una mujer no oyente. Como se ha anunciado este miércoles, la cinta se enfrentará a otras dos grandes rivales, 'Sirât', la contundente película de Oliver Laxe que obtuvo el premio del Jurado en el Festival de Cannes, y 'Romería', la tercera película de Carla Simón que vuelve a su memoria para completar la trilogía que arrancó con 'Verano 1993'.

Tras ganar la Biznaga de Oro del Festival de Málaga y el premio del público en la sección Panorama de la Berlinale, 'Sorda' aspira ahora a llegar a los Oscar con una historia que expone el difícil entendimiento entre lo que se considera el mundo 'normal' y el de signos en la sociedad actual. Un filme familiar en doble sentido. Porque relata la historia de una mujer con una pareja oyente que tiene una vida a su medida, pero que ve derribarse toda esa estabilidad cuando se queda embarazada. Y porque su directora, Eva Libertad, dirige a su propia hermana, Miriam Garlo, la primera actriz sorda en protagonizar una película en el cine español.

Ambas salieron premiadas del Festival de Málaga -también el coprotagonista, Álvaro Cervantes- con una historia muy personal, a la que se le puede colgar la etiqueta de basada en hechos reales. 'Sorda' desprende verdad con una reveladora trama sobre el mundo de los no oyentes, que habitualmente se enfrenta a un entorno hostil sin que el resto de personas sean conscientes. Una película militante que es capaz de simultanear su didactismo con la emoción, la ternura y la empatía.

De memoria personal también tira la cineasta Carla Simón en su tercer largometraje, 'Romería', que sigue explorando las relaciones familiares, inspirándose esta vez en los orígenes de su familia paterna para narrar la historia de Marina, una joven de 18 años que perdió a sus padres cuando era muy pequeña y que reconstruye la relación de sus progenitores, rodeada de estigmas y tabúes. El filme, que se presentó en la sección oficial del pasado Festival de Cannes, cierra la trilogía personal que inició esta autora con su debut, 'Verano 1993', ganadora del Festival de Málaga, y 'Alcarràs'. Protagonizada por la debutante Llúcia Garcia Torras, junto a Mitch y Tristán Ulloa, la película llega a los cines este viernes, 5 de septiembre.

La tercera película en liza es 'Sirât', el impactante filme de Oliver Laxe ('O que arde') que también pasó por el ultimo Festival de Cannes y se llevó el premio del Jurado. El cuarto largometraje del cineasta gallego está protagonizado por Sergi López, que da vida a un padre que busca a su hija desaparecida, junto otro vástago de la familia, al que encarna Bruno Núñez. Una película absolutamente sensitiva e inesperada que se ambienta en el desierto, donde se celebra una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos.

Emma Suárez y Juan Diego Botto, «los dos mejores actores del cine español», como ha bromeado este martes el presidente de la academia, Fernando Méndez-Leite, han sido los encargados de dar a conocer los tres largometrajes, acompañados de la notaria Eva Fernández Medina. El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a nuestro país en los premios de la academia de Hollywood.