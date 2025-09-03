Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, en una escena de 'Sorda', ganadora del Festival de Málaga. SUR

La ganadora del Festival de Málaga, 'Sorda', vuelve a entrar en el trío de candidatas al Oscar por España

La ópera prima se enfrentará a los nuevos largometrajes de Carla Simón y Oliver Laxe

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:06

Ganar la Biznaga de Oro es una garantía de éxito más allá de la taquilla. También se ha convertido en un pasaporte para figurar entre ... las preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España a los premios Oscar e, incluso, ser la elegida. Le pasó en la pasada edición a 'Segundo premio', el filme de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez sobre el grupo Los Planetas que compitió en Hollywood, y va camino de ello este año la comprometida, convincente y tierna 'Sorda', el debut de Eva Libertad que ve el mundo desde la perspectiva de una mujer no oyente. Como se ha anunciado este miércoles, la cinta se enfrentará a otras dos grandes rivales, 'Sirât', la contundente película de Oliver Laxe que obtuvo el premio del Jurado en el Festival de Cannes, y 'Romería', la tercera película de Carla Simón que vuelve a su memoria para completar la trilogía que arrancó con 'Verano 1993'.

