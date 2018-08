Justicia para los oprimidos El actor Denzel Washington interpreta al justiciero Robert McCall. Estrenos de cine Denzel Washington protagoniza esta secuela en la que busca a una excompañera de la CIA desaparecida, para lo que tendrá que enfrentarse a los más peligrosos sicarios MIGUEL ÁNGEL OESTE Martes, 7 agosto 2018, 00:22

The equalizer 2

Acción. Dirección: Antoine Fuqua. Producción: EE UU. Duración: 120 minutos. Intérpretes: Denzel Washington, Ashton Sanders.

En Antoine Fuqua, director de películas de éxito como 'Día de entrenamiento', 'El rey Arturo', 'Shooter: el tirador', 'Los amos de Brooklyn', y la primera entrega de 'The Equalizer', una especie de vigilante de alquiler, vuelve al personaje con esta segunda entrega. El origen de este justiciero de alquiler llamado Robert McCall, se encuentra en la televisión, pues fue una serie creada en 1985 por Michael Sloan y Richard Lendheim para la CBS con el título 'El justiciero'. A Robert McCall le daba vida en la serie el actor Edward Woodward. En realidad era una extensión del éxito de las películas de acción ochenteras interpretadas por actores como Bruce Willis o Sylvester Stallone, entre otros. Si en la primera entrega, este antiguo agente de la CIA, que lleva una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven prostituta que está siendo explotada por la mafia rusa. En esta segunda película, el caso al que se enfrenta es de índole personal, ya que una compañera ex-agente de la CIA retirada, desaparece. Robert McCall o lo que es lo mismo, Denzel Washington, se enfrentará entonces a sus secuestradores, sicarios de alto nivel con los que nadie está a salvo.

Para Denzel Washington el valor del personaje de Robert McCall no es solo que quiera hacer justicia o defender a los oprimidos, es la conexión humana que establece con esos personajes. «Las películas de acción al final se basan en alguien que hace algo por otras personas en apuros, pero lo que hay que desarrollar es el componente emocional para que no sea mecánico», dice Washington. Así que en esta 'The Equalizer 2' el público seguirá encontrando los ingredientes de la primera entrega, acción, violencia, conexiones emocionales y una historia que solo busca entretener mediante un cine que hizo furor en los ochenta. Un cine que proponía la figura del justiciero por de encima de cualquier injusticia, aunque el camino para ello en ocasiones fuese algo discutible.

Más estrenos

Megalodón Tiburón gigante

Dirección: Jon Turteltaub. Producción: Estados Unidos. Duración: 113 minutos. Género: Acción. Intérpretes: Jason Statham, Rainn Wilson.

Basada en la novela 'Meg' de Steve Alten, narra la historia del rescate de un sumergible de aguas profundas que ha sido atacado por una enorme criatura que se creía extinta. Averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico con su tripulación atrapada en el interior, un especialista en rescate de aguas profundas tratará de salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón. Una película que mezcla varios géneros para poner a los espectadores ante un desafío similar al del protagonista.

El Rehén Thriller de espías

Dirección: Brad Anderson. Producción: Estados Unidos. Duración: 109 minutos. Género: Thriller. Intérpretes: Jon Hamm, Rosamund Pike.

Brad Anderson, director de series como 'The Sinner' o 'El hombre en el castillo', firma esta historia con ecos a las novelas de John le Carré. La peripecia de un antiguo diplomático norteamericano que se ve envuelto en una operación de espionaje en el Líbano, que deberá rescatar a un viejo amigo, agente de la CIA, secuestrado por unos terroristas. En el camino se enfrentará a una trama de engaños y traiciones con implicaciones de alto nivel político.

Mentes poderosas Miedo y poder

Dirección: Jennifer Yuh. Producción: Estados Unidos. Duración: 103 minutos. Género: Ciencia-ficción. Intérpretes: Amanda Poderosas, Mandy Moore.

Adaptación de la saga literaria escrita por Alexandra Bracken. La historia de unos adolescentes que desarrollan misteriosamente unas poderosas habilidades y entonces son declarados una amenaza por el gobierno, momento en el que son detenidos. Una de las jóvenes escapa de su encierro y se une a un grupo de adolescentes fugitivos que buscan un refugio seguro de su futuro.

Una relación abierta Visión subversiva

Dirección: Brian Crano. Producción: Estados Unidos. Duración: 96 minutos. Género: Comedia. Intérpretes: Rebecca Hall, Dan Stevens, Jodie Foster, Sterling K. Brown.

Anna y Will lo son todo el uno para el otro: el primer beso, el primer amor, su primera y única relación. Cuando su mejor amigo le sugiere a Anna que debería salir con alguien más antes de pasar el resto de su vida con un solo hombre, es el principio de un viaje romántico inesperado. Una comedia romántica de corte feminista.