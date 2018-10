La canadiense 'Génesis', Espiga de Oro de la 63 Seminci Philippe Lesage, director de 'Génesis'. / Henar Sastre 'The Miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhavan, y 'A la vuelta de la esquina', de Thomas Stuber, se han llevado la Espiga de Plata REDACCIÓN Valladolid Sábado, 27 octubre 2018, 14:15

El cineasta canadiense Philippe Lesage se ha convertido este sábado en el gran triunfador de la 63 Semana Internacional de Cine de Valladolid con 'Génesis', su tercer largometraje de ficción, donde plantea un emocional fresco naturalista en torno al despertar del amor y del deseo en tres jóvenes de diferentes edades, según informa El Norte de Castilla.

La película, que todavía no tiene distribución en España, se alzó con la Espiga de Oro, el premio al mejor director y el premio al mejor actor para el talentoso Théodore Pellerin, joven promesa canadiense a quien ya se pudo ver el año anterior en 'Never Steady, Never Still', programada en Punto de Encuentro en la 62 Semana.

'The Miseducation of Cameron Post', de Desiree Akhavan, y 'A la vuelta de la esquina', de Thomas Stuber, se han llevado la Espiga de Plata en un premio otorgado ex aequo.

El premio para a la mejor actriz ha recaído en manos de Halldóra Geirhardsdóttir por su trabajo en 'La mujer en la montaña', según ha decidido hoy en su fallo el jurado internacional de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid.