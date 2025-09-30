Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Stephan y Makiko, en la tumba de Claudia Cardinale en Sad Hill. R. C.

Flores para Claudia Cardinale en Sad Hill

Una pareja de extranjeros deja un ramo en la tumba de la actriz italiana en el cementerio de 'El bueno, el feo y el malo' tras su muerte. Fue la primera mujer que tuvo su tumba en este lugar que homenajea al western

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:41

El suizo Stephan Nacht y su esposa japonesa Makiko, con la que lleva 30 años casado, se engancharon a la magia de Sad Hill ... al ver hace unos años el documental de Netflix 'Desenterrando Sad Hill' (2017), que narra cómo un grupo de fans de 'El bueno, el feo y el malo' (1966) recuperó el cementerio donde se rodó el clímax de la película, en la comarca burgalesa del Arlanza. «Me pareció increíble lo que hicieron con la reconstrucción de ese lugar y siempre quise conocerlo», afirma Stephan, de 52 años, que tras una prematura prejubilación como jefe de ventas en Suiza de la multinacional de herramientas Bahco, trata ahora «de disfrutar de los placeres de la vida» entre San Sebastián, donde reside seis meses al año, y la pequeña ciudad medieval de Bremgarten, cerca de Zúrich, donde pasa los otros seis.

