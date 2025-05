Fallece Charo García, la abuela del último Festival de Málaga

Entre tanta alfombra roja, traje de diseño atrevido y gritos de fans, la mirada serena de Charo García se impuso en la inauguración del pasado ... Festival de Málaga. A sus 92 años y con su andador por delante, arrebató a todos los presentes como protagonista del último drama de Daniel Guzmán, 'La deuda'. En ese momento, Rosario, 'Charo' para todos, no solo acaparó el protagonismo al resto del reparto principal -Luis Tosar, Itziar Ituño y Susana Abaitua-, sino que se convirtió en la abuela del certamen al contar que llegó por casualidad a la gran pantalla cuando el cineasta y actor hizo un casting en la residencia en la que vivía. El propio director ha confirmado el fallecimiento de la veterana debutante, que se produjo el pasado viernes en Madrid.

«Se ha marchado Charo, una mujer única, generosa y de una humanidad excepcional. Gracias por regalarme tu cariño, tu sabiduría, tu sentido del humor, tu picardía y la mejor despedida posible; un guiño y una sonrisa. Hasta siempre, jefa», se ha despedido Daniel Guzmán en redes sociales de García, con la que mostró una complicidad absoluta durante el estreno en Málaga de 'La deuda'. Esa naturalidad y un rostro que comunicaba fragilidad y fortaleza al mismo tiempo fue lo que le valió a Rosario el papel que, como contó ella mismo, también le creó algún problemilla. «En la residencia lo único que pasa es que hay muchas que me tienen un poquito de pelusilla, y yo no he hecho nada. Era una de ellas, yo no le conocía», afirmaba divertida en referencia al director.

Al final, Charo García no ha llegado a ver el estreno del filme en salas comerciales, pero asistió a la presentación del Festival de Málaga en Madrid y, posteriormente, al preestreno en el Teatro Cervantes, donde ambos, actriz y cineasta, se encargaron de dar todo un espectáculo con bromas y soltado tiritos de ida y vuelta. «Está maravillosa, cada vez que sale ella, la película sube y, cuando salgo yo, la película baja», le regalaba el oído el director en los micrófonos de SUR, a lo que ella, a su lado, le respondía con desparpajo: «¡Qué cara tiene!».

«Ha sido una cosa nunca vista, no me lo esperaba y me ha gustado hacerlo. Estoy contenta, hemos tenido un buen director», afirmaba con cara traviesa cuando le preguntaron en la rueda de prensa por su experiencia. «Eso lo dices cuando hay cámaras. ¡Cuando no están, dices que nunca más vas a hacer una película!», le respondía a su lado Guzmán. «Ya me ha dejado mal», apostillaba con espontaneidad su actriz, provocando la risa de todos.

Charo García encarnaba en 'La deuda' a Antonia, una anciana que convive en el centro de Madrid con Lucas, de 47 años. No son familia, pero entre ellos hay un vínculo muy fuerte. Por eso cuando les obligan a abandonar su piso para dedicarlo al alquiler turístico, Lucas toma una mala decisión que cambiará sus vidas. Un 'thriller' de contenido social sobre el drama de la gentrificación que afecta a todas las grandes ciudades y en el que la veterana ponía la ternura, la inocencia y la resistencia frente al desahucio.

Después de trabajar con su propia abuela, Antonia Guzmán, en su debut en la dirección, 'A cambio de nada' (Biznaga de Oro del Festival de Málaga 2015), el director y actor tenía claro que la abuela de 'La deuda' no podía ser una actriz profesional para que el personaje transmitiera verdad. Por eso la buscó entre miles de señoras de edad avanzada en las calles (siguiéndolas incluso), en los mercados, en los centros de día y en las residencias. Y en una de ellas le esperaba Charo.

«Lo que más me gustó era la humanidad que tiene, su sensibilidad, su fragilidad y que es muy rápida» mentalmente, reconocía el cineasta. A lo que ella le replicó que no sabía por qué la eligió. «Porque era la más fea, yo qué sé, porque hay muchas…Pero yo tan contenta», reconocía antes de verse en la gran pantalla. «Lo mismo he metido la pata. ¿Cómo he quedado?», preguntaba antes del estreno. «¿Bien? Me alegro mucho». Genio y figura.