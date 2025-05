Emilio Gutiérrez Caba: «¿Para qué tanto dinero si es tiempo lo que necesitamos?»

Cristina Pinto Jueves, 15 de mayo 2025, 23:06 Comenta Compartir

Como él mismo reconoció cuando acabó el encuentro: «He venido a hablar de cine y televisión y hemos acabado debatiendo de política y mujeres». Uno de los históricos del cine español, Emilio Gutiérrez Caba, visitó este jueves el Aula de Cultura de SUR para sentarse junto a la periodista y codirectora de la cita, Regina Sotorrío, y hablar de todo sin pelos en la lengua. «No soy escéptico, pero soy una persona con los pies en la tierra y que ve las noticias y le insulta a la tele todos los días. Hay que ser optimista y tener una buena carga de esperanza pero con lo que pasa hoy día no puedo... La mayoría de presidentes del mundo están siendo juzgados y no se puede vivir en un juego de niños cuando hay cosas que afectan a tantas personas», opinó sin tapujos el actor.

Habla con la experiencia de la profesión, las vivencias del cine y la veteranía del que tiene 82 años y ha conocido tantas cosas. «Uno echa la vista atrás y... ¿Para qué queremos tanto dinero y joyas si es el tiempo lo único que realmente necesitamos? ¡Vivir es lo que importa!», manifestó en sus primeras intervenciones de este Aula de Cultura de SUR, que se celebró en el Salón de Actos Unicaja con el patrocinio de Cervezas Victoria y Fundación Unicaja. El responsable de Literatura, Francisco Cañadas, estuvo presente en la cita con una sala llena de gente para escuchar al histórico actor.

Llegó a la cita para presentar su libro 'Memorias de cine' (Ediciones Cátedra), en el que recorre su paso por el cine español desde su primera aparición en 'Como dos gotas de agua' (1963) hasta las más premiadas como 'Nueve cartas a Berta' de Basilio Martín Patino o 'La Caza' de Carlos Saura. «Estás haciendo una película y de golpe te encuentras la vejez», apuntó Gutiérrez Caba con el humor que no dejó de tener durante todo el encuentro. «Este no es una biografía, en ese tipo de libros la gente siempre se pone muy bien y yo no quería caer en esa trampa. En ese libro me situé en ver lo que eran los demás», aseguró al hablar de 'Memorias de cine'.

Migue Fernández

Se entristece cuando percibe cómo se ha olvidado a «grandes actores y actrices que aportaron tanto al cine». José Luis Ozores, Amparo Rivelles o Alfonso Paso fue algunos de los que mencionó: «Es un olvido preocupante y eso me duele. Por eso pienso que si está escrito en un libro algún día alguien lo leerá y sabrá quiénes fueron. Pero es que es algo que le pasa a la sociedad española, a los franceses o ingleses no se les olvida quiénes fueron los suyos, pero a nosotros... Ahora la sociedad pasa de la literatura y se creen los reyes del mambo», señaló.

Mujeres y cine

Con humor hablaba de aquellos tiempos de cine: «Sí, bueno, he ligado mucho. Era un galán inclasificable. Pero es verdad que llega un tiempo en el que te haces transparente y las mujeres no te miran, cuando eres joven había desafío en la mirada». Pero cuando habló de mujeres y cine no pudo evitar denunciarlo: «Yo en aquel momento creía que en una película los actores y actrices cobrábamos lo mismo, estaba plenamente convencido. Un día me enteré de que cobraban la mitad... Falta mucho aún para la igualdad. Las mujeres tienen que encontrar su camino y no imitar el de los hombres porque vosotras sois las que tenéis hijos y creáis la humanidad. Hay grandes hombres, no lo niego, pero hay grandes mujeres silenciadas», denunció.

Recordó su paso por los míticos 'Estudio 1' y opinó sobre dos grandes del cine en Málaga: Marisol y Antonio Banderas. «Ella eligió un camino que quería y si ha sido feliz y ha cumplido lo que quería... Yo he hablado con ella en dos ocasiones y es la misma persona, igual de cariñosa y afectuosa», mencionaba al hablar de Marisol. Con Antonio Banderas rodó 'Réquiem por un campesino español' (1985) y recuerda algunas anécdotas de la grabación: «Tenía que fusilarlo en el rodaje y tuve miedo de hacerle daño por quemarle la sien, era peligroso. Antonio es una excelente persona y siempre se porta bien con todo el mundo, es bueno tener compañeros así», destacó.

Emilio Gutiérrez Caba no pasó por el Aula de Cultura como quien visita cualquier lugar. Fue sincero, crítico, divertido, cinéfilo y reflexivo. Y algo nostálgico, aunque no se definió así: «Lo soy de cosas como decir los buenos días o las buenas noches».