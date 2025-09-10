Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Concha Barquero y Alejandro Alvarado sacan del túnel la memoria del cineasta Fernando Ruiz Vergara. Migue Fernández

Un documental malagueño rescata al cineasta maldito de la única película prohibida en democracia

Los directores Concha Barquero y Alejandro Alvarado retratan a Fernando Ruiz Vergara, al que persiguió la censura tras el veto a su filme 'Rocío'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:09

Fernando Ruiz Vergara. Probablemente no le suene el personaje y ese es motivo más que suficiente para dedicarle un documental. Porque su nombre acaparó titulares ... hace algo más de cuatro décadas cuando su primer largometraje documental, 'Rocío', fue censurado, convirtiéndose en la única película prohibida en la etapa democrática. El malditismo persiguió para siempre al cineasta onubense que se exilió en Portugal y nunca volvió a dirigir una película. Pero los guiones y proyectos nunca abandonaron a Ruiz Vergara, que fueron sistemáticamente rechazados y, tras su muerte en 2011, aparecieron en cajas. Desde documentales a películas de ficción. Toda una historia del cine silenciado que los malagueños Concha Barquero y Alejando Alvarado han rescatado en 'Caja de resistencia', un premiado documental -Seminci, L'Alternativa o Festival de Jeonju en Corea del Sur- que este viernes llega a la gran pantalla del cine Albéniz, con la presencia de los propios directores.

