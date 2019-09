¿Una agente al servicio de su majestad? Varios actores que han encarnado a James Bond. / R. C. Pierce Brosnan, uno de los James Bond más carismáticos, cree que después de 25 películas, una actriz debería convertirse en 007 DANIEL ROLDÁN Madrid Lunes, 9 septiembre 2019, 20:39

Daniel Craig fue categórico. Preferiría romper un vaso y cortarse después las venas que convertirse otra vez en James Bond. Era octubre de 2016, un año después del estreno de 'Spectre', la cuarta ocasión en que se ponía a las órdenes de su majestad para salvar a la humanidad.

En el verano de 2017, el actor británico confesó que fue un calentón y que sí, que protagonizaría la próxima película de 007. Pero que era la última. No había discusión. El resultado ha sido 'No Time To Die', la vigesimoquinta película oficial de la serie de película, y se estrenará el 8 de abril de 2020.

Después de conocerse la decisión del intérprete de 'Múnich', comenzaron las apuestas sobre quién debía ser el próximo agente británico y si se debían romper los estereotipos del personaje. Craig, a su manera, ya lo hizo hace más de quince años. Fue el primer actor rubio en ser agente secreto. Pero los cambios que ahora se reclaman son más profundos. Por ejemplo, que sea una mujer. El último defensor de esta idea es el 'exespía' Pierce Brosnan. «Hemos visto a hombres hacerlo durante los últimos 40 años. Quitaos de en medio, chicos, y poned una mujer ahí», afirma el actor irlandés en una entrevista en 'The Hollywood Reporter'. No obstante, el actor de cuatro entregas -'Goldeneye', 'El mañana nunca muere', 'El mundo nunca es suficiente' y 'Muere otro día'- cree que será imposible de ver con los actuales productores de la saga. «No creo que pase con (Barbara) Broccoli. Dudo que ocurra bajo su responsabilidad», señala Brosnan, que toma el relevo de otros compañeros de profesión que apuestan por este giro.

Uno de ellos es Cillian Murphy. El protagonista de 'Peaky Blinders' apostó este verano también por que fuera una mujer y, de paso, se descartó a sí mismo en las quinielas. Otro de los actores candidatos en este concurso oficioso fue Idris Elba, cuyo nombre también surgió para protagonizar la película 25. El actor nunca se había visto como espía. Los comentarios racistas que recibió le desanimaron para convertirse en el primer Bond negro de la historia.

Pero es posible que Brosnan esté equivocado y que el cambio que solicita para las películas de espías más famosas de la historia esté más próximo de lo que se imagina. La respuesta estará en abril, en el estreno de la última cinta dirigida por Cary J. Fukunaga ('Sin nombre', 'Jane Eyre', 'It'). Poco se sabe de la trama: Bond sale de su retiro cuando su amigo de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) le pide ayuda. Y mientras estaba en el olvido, según han contado algunos medios ingleses, el puesto de 007 estaría ocupado por Lashana Lynch, actriz británica, negra y semidesconocida hasta que apareció en 'Capitana Marvel'. El 'Daily Mail' afirmó que Bond dará el testigo a una nueva espía. Los productores no han dicho ni palabra. Todo sirve para alimentar el interés por la película.