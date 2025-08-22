«Agárralo como puedas» Nueva era, mismo desastre
Descubre todo sobre la película «Agárralo como puedas». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:00
-
Título: Agárralo como puedas
-
Título original: The Naked Gun
-
Año: 2025
-
País: EE.UU.
-
Duración: 85 Minutos (1 hora 25 min)
-
Género: Acción, Comedia, Crimen
-
Estudios: Paramount Pictures
-
Distribuidora: Paramount Pictures
-
Nota: 5 estrellas
Sinopsis: El teniente Frank Drebin Jr., heredero del caos de su legendario padre, se enfrenta a su primer gran caso: un asesinato ligado a ... un magnate tecnológico con oscuros secretos. Pero mientras intenta resolverlo, su propia unidad policial corre peligro de ser desmantelada. Con la ayuda inesperada de una ingeniosa escritora de novelas de crímenes, Frank se adentra en una investigación que combina persecuciones disparatadas, gags explosivos y enredos imposibles.
Director: Akiva Schaffer
Guión: Dan Gregor, Doug Mand, Akiva Schaffer
Música: Joel McNeely, Lorne Balfe
Reparto principal: Liam Neeson (Frank Drebin Jr.), Pamela Anderson (Beth Davenport), Paul Walter Hauser (Ed Hocken Jr.), Danny Huston (Richard Cane), CCH Pounder (Chief Davis), Kevin Durand (Sig Gustafson), Liza Koshy (Detective Barnes), Eddie Yu (Detective Park), Michael Beasley (Detective Taylor), Moses Jones (Not Nordberg Jr.)
