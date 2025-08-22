Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Agárralo como puedas» Nueva era, mismo desastre

Descubre todo sobre la película «Agárralo como puedas». Te contamos la sinopsis, te mostramos el tráiler y te presentamos al reparto. ¡No te la pierdas!

José María Marín

José María Marín

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:00

  • Título: Agárralo como puedas

  • Título original: The Naked Gun

  • Año: 2025

  • País: EE.UU.

  • Duración: 85 Minutos (1 hora 25 min)

  • Género: Acción, Comedia, Crimen

  • Estudios: Paramount Pictures

  • Distribuidora: Paramount Pictures

  • Nota: 5 estrellas

Sinopsis: El teniente Frank Drebin Jr., heredero del caos de su legendario padre, se enfrenta a su primer gran caso: un asesinato ligado a ... un magnate tecnológico con oscuros secretos. Pero mientras intenta resolverlo, su propia unidad policial corre peligro de ser desmantelada. Con la ayuda inesperada de una ingeniosa escritora de novelas de crímenes, Frank se adentra en una investigación que combina persecuciones disparatadas, gags explosivos y enredos imposibles.

