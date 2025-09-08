Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Bardem en la Gala Anual de Arte en 2024. EFE

Más de 1.400 figuras del cine firman un compromiso de boicot cultural contra instituciones israelíes

Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Olivia Colman o Yorgos Lanthimos se suman a una campaña internacional que denuncia la complicidad de la industria cinematográfica con «el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino»

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:26

Más de 1.400 profesionales de la industria cinematográfica, entre ellos intérpretes de renombre como Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Olivia Colman o Ayo ... Edebiri, así como directores como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay y Mike Leigh, han firmado un compromiso en el que se comprometen a no colaborar con instituciones y empresas cinematográficas israelíes que, según denuncian, están «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  7. 7 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 1.400 figuras del cine firman un compromiso de boicot cultural contra instituciones israelíes

Más de 1.400 figuras del cine firman un compromiso de boicot cultural contra instituciones israelíes