Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El dúo Bicep pincha en una de sus actuaciones bajo el sello de Chroma. SUR

Un cierre para soñar en Sophie: Bicep y esa una canción

Con 'Glue', este dúo de Irlanda creó un clásico atemporal y este sábado actuarán en Málaga

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:00

Sophie cierra la temporada de verano y lo hace con la verdad por delante. Bicep, el dúo de DJ's de Irlanda, se mueven por ... todo el mundo con su espectáculo de Chroma. Traerlos a Málaga, este sábado, es un auténtico 'pelotazo'. Cerrarán un cartel de primer nivel en el Ogus Park (antiguo Cortijo Bacardi). Pocas maneras mejores había de embridar este verano electrónico en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  7. 7 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  10. 10

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un cierre para soñar en Sophie: Bicep y esa una canción

Un cierre para soñar en Sophie: Bicep y esa una canción