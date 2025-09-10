Un cierre para soñar en Sophie: Bicep y esa una canción

Sophie cierra la temporada de verano y lo hace con la verdad por delante. Bicep, el dúo de DJ's de Irlanda, se mueven por ... todo el mundo con su espectáculo de Chroma. Traerlos a Málaga, este sábado, es un auténtico 'pelotazo'. Cerrarán un cartel de primer nivel en el Ogus Park (antiguo Cortijo Bacardi). Pocas maneras mejores había de embridar este verano electrónico en Málaga.

Bicep son muchas cosas, pero son esa canción. Sí, 'Glue'. Puede que por el nombre no sea muy conocida, pero cuando suena los fans la reconocen como una de las grandes creaciones de los últimos años. Hasta el punto de que ya se pueda hablar de atemporalidad. Una melodía y un soniquete que se incrustan en el cerebro y se quedan.

¿Quiénes o qué es Bicep? Aquí, el intento de una breve explicación. Los amigos de la infancia Andy Ferguson y Matt McBriar fundaron el blog musical 'Feel My Bicep'. Allí, dieron rienda suelta a su pasión por la música electrónica, rescatando clásicos olvidados de géneros como el techno de Detroit y el house de Chicago, y publicando sus propias mezclas de house y dance.

Ampliar Luces y sonido combinan a la perfección. SUR

A medida que el blog crecía en popularidad, se mudaron a Londres y lanzaron su primer sencillo, '313, en 2010, y bajo el seudónimo de Bicep. Su álbum debut homónimo salió siete años después. Para entonces, Ferguson y McBriar ya eran conocidos por su distintivo y melódico sonido breakbeat, siempre a medio camino entre la euforia y la nostalgia.

Esta tensión se perfecciona en 'Glue', y no es de extrañar que siga siendo la canción más popular de Bicep hasta la fecha. Con su breakbeat sostenido, sus sintetizadores penetrantes y un sample vocal que impregna la mezcla, 'Glue' permite a los oyentes sumergirse en el pasado.

Puede ser un grato recuerdo de la rave del verano pasado o recuerdos de un día lluvioso y sombrío de otoño. Todo depende de cómo te sientas o de cómo quieras sentirte. Este sábado brinda la ocasión de hacer prueba y error.