Arqueólogos y voluntarios trabajan en el Cerro del Villar, uno de los yacimientos mejor conservados. Salvador Salas

A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar

Los trabajos financiados por la Junta de Andalucía buscan avanzar en la cronología del yacimiento hasta época romana y abre dos nuevas catas cerca de lo que fue la orilla de la antigua isla

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:18

La Málaga fenicia vuelve a destaparse. Por cuarto año consecutivo, la campaña de excavaciones en el Cerro del Villar busca los orígenes de la Málaga ... fenicia en el antiguo islote situado en la desembocadura del río Guadalhorce. Varias decenas de arqueólogos y voluntarios comenzaron a darle al pico y la paleta el pasado lunes en el yacimiento, uno de los mejor conservados de la época arcaica y que hunde sus orígenes en el siglo VIII a.C. En los tajos abiertos ya se pueden ver los potentes muros de más de medio metro de ancho de un edificio de más de 20 metros de longitud, del que se desconoce su origen y uso, por lo que los investigadores se han marcado como uno de los objetivos de este año avanzar en el urbanismo del asentamiento y dar respuesta a la incógnita de esta construcción.

