Una imagen del Brunch, este sábado, durante la actuación de Jan Blomqvist. SUR

Brunch Elektronik en Málaga: bailar, bailar y volver a bailar

DJ's de la talla de Hernán Cattaneo, The Martinez Brothers, Loco Dice o Jan Blomqvist elevan los sentidos en un Auditorio Municipal apuntalado con buen sonido y visuales

Matías Stuber

Matías Stuber

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:36

La música electrónica puede ser un buen hábito, como salir por las mañanas a hacer deporte. Da para entrar en un estado de alegría y ... euforia. Como prueba, lo que se está viviendo este largo fin de semana con el Brunch Elektronik en Málaga. La conocida promotora llegó a la capital con su proyecto más ambicioso, al menos hasta ahora. Tres días seguidos con un 'line up' de primera, con nombres como Hernán Cattaneo, The Martinez Brothers, Enrico Sangiuliano o Deborah De Luca. A falta de embridar el domingo, la apuesta se dibuja exitosa. La respuesta del público ha sido notable y la puesta en escena general del evento es de calidad.

