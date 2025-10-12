Brunch Elektronik en Málaga: bailar, bailar y volver a bailar

La música electrónica puede ser un buen hábito, como salir por las mañanas a hacer deporte. Da para entrar en un estado de alegría y ... euforia. Como prueba, lo que se está viviendo este largo fin de semana con el Brunch Elektronik en Málaga. La conocida promotora llegó a la capital con su proyecto más ambicioso, al menos hasta ahora. Tres días seguidos con un 'line up' de primera, con nombres como Hernán Cattaneo, The Martinez Brothers, Enrico Sangiuliano o Deborah De Luca. A falta de embridar el domingo, la apuesta se dibuja exitosa. La respuesta del público ha sido notable y la puesta en escena general del evento es de calidad.

No es la primera vez que Brunch Elektronik aterriza en Málaga. Pero sí es el proyecto más ambicioso hasta el momento. Por el fondo y por las formas. Esta vez se contará con varios escenarios en el recinto que funcionarán al mismo tiempo y la amplia presencia de DJ's apela a todos los gustos. En un principio, estaban cubiertas las expectativas de aquellos que prefieren sonidos más melódicos y también las de los que prefieren un techno más veloz y contundente.

La segunda jornada del Brunch Elektronik también fue una lucha contra la decepción lógica de la caída de Eric Prydz, el primer día. El DJ americano anunció su baja a pocas horas antes y por motivos de «enfermedad». Las teorías de la conspiración quedaron sepultadas hoy, cuando se confirmó que también se caía del cierre de Usuhaia, donde estaba anunciado para hoy.

Pero el segundo día del Brunch Elektronik compensó con creces. Vale. Escuchar a Loco Dice y poder alternarlo, caminando unos pocos metros, con Hernán Cattaneo es un lujo para cualquier amante de la electrónica. Hacerlo con un sonido claro y nítido como el agua agranda la experiencia.

Uno de los grandes triunfos de esta cita ya es el haber logrado levantar dos escenarios paralelos sin que se mezcle el sonido, algo que ocurre, por desgracia, con demasiada frecuencia. El montaje en general, con muy poco tiempo de espera en las barras y unos audiovisuales de primer nivel dejan en muy buen lugar a la promotora. Además, confirma lo que en el fondo todo el mundo sabe: el Auditorio Municipal es el mejor lugar para organizar este tipo de eventos, tanto por el sonido como por la accesibilidad y la logística.

Mientras que Cattaneo pinchaba en un set de cuatro horas, The Martinez Brothers remataban la noche en el escenario principal. Ritmos 'pachangueros' marca de la casa, mezclados con bases en un alto rango de bpm. Más que suficiente para mantener los ánimos de un público que estaba gozando de la mejor música electrónica que se puede escuchar por el mundo y ahora también en Málaga.

Este domingo es la tercera y última jornada. Mochakk, Enrico Sanguiliano y Deborah De Luca, entre otros, prometen un cierre por todo lo alto. Brunch Elektronik, en este formato, ya ha demostrado de sobra que tiene fundamento para más ediciones. Bailar, bailar y volver a bailar.