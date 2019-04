El Ayuntamiento ocupará el CAC Málaga con una exposición sobre el arte pop del siglo XXI Peter Saul. 'Man'z best frend' (2006). / Nanzuka c) Peter Saul El gobierno local toma hoy el control del centro y prepara una colectiva con obras de autores como Ryden, Parker y Sorayama ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 1 mayo 2019, 01:05

El Ayuntamiento de Málaga ya ha elegido el proyecto que ofrecerá en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) durante el periodo que hoy mismo se abre y en el que asumirá la gestión del recinto mientras se revuelve el actual proceso de licitación. SUR ha podido confirmar de fuentes municipales que se trata de una exposición internacional y colectiva sobre el arte pop en el siglo XXI, cuya inauguración está prevista para mediados de mayo y que permanecería en el antiguo mercado de mayoristas, según las primeras previsiones, hasta finales de junio.

El montaje reunirá el trabajo de autores como Mark Ryden (protagonista de la exposición de arte contemporáneo más visitada en la historia del CAC Málaga con 102.800 personas), KAWS, James Jarvis,ErikParker, Hajime Sorayama y Keiichi Tanaami. En este sentido, el título provisional de la exposición es 'MSD_Make something different. La gran corriente pop del siglo XXI', tal y como adelantan a este periódico fuentes municipales, que añaden que la propuesta incluirá obras de los artistas malagueños Javier Calleja y Julio Anaya.

Junto a ellos, Daniel Arsham, Katherine Bernhardt, Julia Chiang, Tatjana Doll, Tomoo Gokita, Haroshi, Todd James, Martin Mannig, Masato Mori, Oliver Payne y Peter Saul son otros de los autores incluidos en el montaje. Las fuentes consultadas por SUR añaden que la propuesta ofrecerá fondos de diversos coleccionistas privados y que está coordinada desde Málaga con la colaboración de la galería Nanzuka.

Un informe estudiará la relación de Francés con la concesionaria ANA PÉREZ-BRYAN El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Secretaría General y la asesoría jurídica, realizará un informe jurídico sobre las relaciones societarias de Fernando Francés, alto cargo de la Junta de Andalucía y exdirector del CAC Málaga, en cualquiera de las sociedades y grupos de empresas que tengan vínculos con la aspirante a la gestión del CAC, en las que participe o tenga control efectivo. Así lo aprobó ayer el pleno con los votos a favor de todos los grupos de la oposición a instancias de una moción presentada por el grupo Málaga Ahora. El PP fue el único partido que votó en contra. El debate sobre la gestión y el concurso del Centro de Arte Contemporáneo volvía ayer al primer plano de la sala de plenos, pero no sólo con el texto de Málaga Ahora, ya que también el PSOE y Málaga para la Gente dedicaron sendas mociones solicitando la anulación del concurso en marcha y la cesión de la gestión del CAC a una empresa pública, en concreto, a la agencia encargada de la gestión del Centre Pompidou Málaga, el Museo Ruso y la Casa Natal de Picasso, «que es muy eficiente» en palabras del portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. Estas últimas peticiones no salieron adelante, ya que Cs se alineó a favor del equipo de gobierno y de la explicación de la edil de Cultura, Gemma del Corral, quien pidió «confianza» con los funcionarios que llevan el concurso y quien ha rechazado la paralización del concurso «por una cuestión de seguridad jurídica».

«La exposición 'MSD_Make something different' (Haz algo diferente), es un ambicioso esfuerzo por ilustrar las distintas relaciones que en los últimos tiempos se han ido desarrollando dentro del concepto pop, las cuales se han ido gestando a través de la fusión de la animación, los videojuegos, la música, la cultura 'underground' y el diseño publicitario, entre otros», añaden las fuentes consultadas antes de acotar: «El pop es reinterpretado de nuevo en este siglo, gracias también a la revolución de las redes sociales las cuales favorecen la creación y difusión de este tipo de arte».

Sin la 'marca' CAC Málaga

«Este nuevo escenario, junto a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y otras industrias creativas como las de la Inteligencia Artificial, hacen que esta ambiciosa muestra nos desvele el actual estado de este tipo de arte y su creciente influencia», acotan los promotores del proyecto.

Las fuentes municipales consultadas por SUR avanzan que la comunicación y difusión relacionada con este proyecto no hará referencia al CAC Málaga. «Queremos diferenciar el CAC Málaga como entidad, del contenedor cultural del antiguo mercado de mayoristas de titularidad municipal», acotan las mismas fuentes sobre la iniciativa que ocupará el centro de arte en el paréntesis abierto desde hoy y hasta que se resuelva el actual proceso de la nueva adjudicación para la gestión de la entidad municipal durante los próximos cinco años.

La plantilla denuncia que el Ayuntamiento vulnera la ley al mantener sin ellos la actividad del centro Los 22 trabajadores del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) emitieron ayer un comunicado conjunto en el que denuncian que los planes del Ayuntamiento de la capital de mantener la actividad en el equipamiento cultural sin contar con su participación vulnera sus derechos. Así, el documento hace referencia a la Ley de Contratos Públicos con el Estado para sostener que «el personal fijo del centro y por ello adscrito al mismo, tiene como derecho adquirido la subrogación con la empresa que finalmente se decida que es la adjudicataria definitiva» (proceso que aún no se ha resuelto). Añade el texto que el artículo 130 de la citada ley establece: «En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece la norma general, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general». El escrito también hace mención al pliego de condiciones administrativas del concurso para la gestión del centro y al convenio colectivo que aplica la empresa para refrendar su reivindicación.

Keiichi Tanaami. Pieza titulada 'One ode to Jakuchu', datada en 2016. Haroshi. Sorayama. Pieza de 2017. Shinji Nanzuka. / Nanzuka | c) Keiichi Tanaami | c) Hajime Sorayama