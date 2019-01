El Ayuntamiento busca temática para la Noche en Blanco de Málaga 2019, ¿cuál prefieres? Los ciudadanos vuelven a decidir con sus votos la temática central de la próxima edición que se celebrará el sábado 18 de mayo. La vuelta al mundo, la publicidad, la publicidad , los opuestos y las estaciones del año son las propuestas SUR Martes, 22 enero 2019, 12:05

A partir de hoy, martes 22 de enero, y hasta el 31 de enero, se puede elegir la temática de la duodécima Noche en Blanco basándose en las cuatro propuestas ofrecidas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga: la vuelta al mundo en una noche, las estaciones del año, los opuestos (antítesis) y la publicidad. Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo de las últimas ediciones, por ello, invita a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar. Se celebrará el sábado 18 de mayo de 20.00 a 2.00 horas

Así, por cuarto año, la ciudadanía es la encargada de elegir el lema sobre el que girará La Noche en Blanco 2019, como ya es habitual, volverá a ser un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.

Las votaciones pueden realizarse hasta el 31 de enero, de dos formas: a través de Facebook pulsando «Me Gusta» a la idea que se quiera elegir o de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal. En cada una de las once juntas de distrito hay una urna y papeletas donde aparecerán los cuatro temas propuestos para esta edición, en las que hay que marcar la opción elegida. Cada papeleta tiene el mismo valor que un 'Me Gusta' en Facebook, un voto.

Las temáticas que se proponen desde el Área de Cultura son las siguientes:

La vuelta al mundo en una Noche

En esta Noche en Blanco tendrán cabida diferentes iniciativas artísticas y culturales del mundo, creando un crisol de propuestas que permitirán viajar a distintos países a través de sus acciones.

Las estaciones del año

Las estaciones del año son un motivo siempre presente en todas las modalidades artísticas y manifestaciones culturales. Sin duda, un motivo de inspiración para la música, la literatura, la pintura, etc.

Los opuestos (Antítesis)

El día…la noche

Luces…sombras

Blanco…Negro

Silencio…sonido

Los polos opuestos están presentes en nuestras vidas. Y los polos opuestos se atraen. Esa atracción quedará plasmada en una Noche en Blanco llena de contrastes.

La publicidad

Porque la publicidad está integrada en nuestras vidas, tengamos una Noche en Blanco ¡de anuncio!

Así se vota en Facebook

Un post en el Facebook de La Noche en Blanco Málaga https://www.facebook.com/lanocheenblancomalaga/ incluyea cuatro imágenes, cada una de ellas contiene uno de los temas de La Noche en Blanco que hay que se puede elegir. Hay que darle al «ME GUSTA» de la imagen que contenga la temática que se quiere votar. Se votará correctamente si se le da «Me Gusta» a la imagen que contenga la temática que cada uno prefiera. No sirve si se le da a «Me Gusta» al post completo, en este caso no estarás realizando ninguna votación. Sólo contarán los «Me Gusta», no cuentan ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

Los votos obtenidos en Facebook a través del «Me Gusta» se unirán a los obtenidos en las urnas y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco 2019. Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las Juntas Municipales de Distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.