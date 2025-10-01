Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Exterior de la Casa del Labrador, que abre al público a partir de este viernes día 3. P. N.

Patrimonio Nacional reabre la Casa del Labrador, el palacete de recreo de Carlos IV en Aranjuez

Pensada como una casa rústica, el rey decidió transformarla en un lujoso palacio contratando a los mejores artistas para la decoración interior

C. P. S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:53

El rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles la Casa del Labrador, un palacio de recreo construido para el rey Carlos IV, ubicado en el ... Jardín del Príncipe del Real Sitio de Aranjuez, en Madrid. Patrimonio Nacional ha acometido una intervención integral en el edificio para garantizar su conservación, con una inversión de alrededor de 10 millones de euros. La Casa abre de nuevo al público este viernes el 3 de octubre y se pueden reservar ya las entradas a través de la página web de Patrimonio Nacional. Durante el primer mes de apertura la visita tiene un precio especial de 5 euros.

