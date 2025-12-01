Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
De su trágica boda con Alfonso XIII y el fatídico atentado del anarquista Mateo Morral, a su exilio, una gran muestra recorre la intensa vida​de Victoria Eugenia de Battenberg

Ver 11 fotos
De su trágica boda con Alfonso XIII y el fatídico atentado del anarquista Mateo Morral, a su exilio, una gran muestra recorre la intensa vida​de Victoria Eugenia de Battenberg Virginia Carrasco

Ena, la reina 'british' que modernizó la corona española

De su boda con atentado al exilio, una gran muestra recorre la azarosa vida de Victoria Eugenia de Battenberg

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:41

Comenta

De un modesto lugar en los pliegues de la historia a ser reconocida como una estrella: la gran modernizadora de la corona española. Este es ... el último viaje de María Eugenia de Battenberg (1887-1969), esposa de Alfonso XIII, madre de Juan de Borbón, abuela de Juan Carlos I y bisabuela de Felipe VI. La Galería de las Colecciones Reales le dedica una espectacular exposición que coincide con el estreno de la serie Ena -así la llamaban los suyos- en TVE. Fue la última reina que habitó el Palacio Real de Madrid del que salió en 1931 con la llegada de la II República para no volver jamás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ena, la reina 'british' que modernizó la corona española