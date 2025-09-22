Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Entrada del Museo Pompidou. Afp

El Centro Pompidou cierra definitivamente y no abrirá las puertas hasta 2030

Los amantes del arte contemporáneo podrán disfrutar de sus obras en las muestras temporales que organizarán en el Grand Palais de París o en sus múltiples sucursales en el extranjero

Enric Bonet

París

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:48

Tras el final de la exposición permanente en marzo, este lunes por la noche concluye la última muestra temporal en el Centro Pompidou. Centenares de ... visitantes han acudido al museo parisino para aprovechar las últimas horas en que se puede ver una exposición sobre el fotógrafo alemán Wolfgang Tillmans (Remscheid, 1968). El prestigioso centro de arte contemporáneo —un referente mundial junto con el MoMA de Nueva York— empieza a partir del martes una larga hibernación que durará hasta 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  6. 6 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  9. 9 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  10. 10 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Centro Pompidou cierra definitivamente y no abrirá las puertas hasta 2030

El Centro Pompidou cierra definitivamente y no abrirá las puertas hasta 2030