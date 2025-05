El arte urbano abre la puerta grande de La Malagueta con la faena de 141 creadores

Muchos han dejado su firma en la calle y algunos son habituales en galerías, pero otros nunca han expuesto en un centro cultural. Los hay ... con una larga trayectoria a sus espaldas pero también quienes ni siquiera han terminado la escuela de Bellas Artes. Aún así todos tienen algo en común. «Esto es art made in Málaga (...) Lo que está ocurriendo ahora mismo en Málaga», señalan los comisarios David Burbano y Roy Laguna rodeados de obras de todos los estilos, técnicas y colores en el pasillo que da la vuelta al ruedo de La Malagueta. La muestra se inaugurará este sábado por la tarde, coincidiendo con la Noche en Blanco, y solo permanecerá once días en este lugar.

La primera edición de RAMA (Ruedo del Arte La Malagueta) reúne a 141 grafiteros, muralistas, artistas plásticos y visuales de Málaga y alrededores vinculados a La Casa Amarilla, la galería que impulsa la muestra junto con el Centro Cultural de la Diputación. Quieren poner el foco en el circuito más invisible de la creación contemporánea, el arte de base, el que se gesta en talleres, escuelas y en la misma calle. «Y al que muchas veces no se le hace caso», lamenta Burbano. Como añade el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, esta es una apuesta por «visibilizar y dignificar» el arte urbano.

Leen sus nombres -los 141- por orden alfabético, no hay cartelas que identifiquen las obras ni un espacio destacado para algunos. Están mezclados y colocados con el único criterio de la armonía visual. Todos, insisten, son importantes. El objetivo es poner el talento y el arte por delante de los alias y las etiquetas. Si alguien quiere saber algo sobre alguno de ellos, «que nos llamen». Porque, además, todo lo que ven está a la venta con precios que oscilan entre los 250 y los 16.000 euros.

Marilú Báez

Los únicos con su firma claramente a la vista son los 21 artistas que han creado murales de gran formato (2,40 x 2,40) 'in situ' durante tres días. Algunos como Verónica Soto y Honek, no obstante, apenas necesitaron horas. El grafiti entra por primera vez en este inmueble BIC con una amplia representación de los estilos que dominan la calle, desde el Old School de Raki hasta el hiperrealismo de Nesui, pasando por el 'model pastel' y el grafiti clásico. Por allí están los personajes ochenteros de Le Petit Kaiser, los monstruos de Cafre, la ilustración llevada al hiperrealismo de Eryk Pall y la potencia de los rostros de Lalone.

A un lado y otro de los murales, se extienden más de cien obras, algunas de ellas reconocibles a primera vista como el humor gráfico de Omar Janaan, la bota de Patricia Paz, la fotografía de una acción de Verónica Ruth Frías y Niche Ramírez y un grabado de Paco Aguilar, «un ejemplo para muchos de nosotros». Su pieza, de hecho, abre el recorrido como símbolo de «artista malagueño, currante y profeta en su tierra». Hay un collage de Elena Pedrosa y una serigrafía de Cyro García; se descubren localizaciones malagueñas como los Baños del Carmen y las vías del tren, personajes autóctonos como Chiquito, iconos como la flamenca y elementos del paisaje local como la chumbera. Pero también se abordan temas universales y multiculturales que podrían estar hechos en cualquier lugar del mundo.

La calidad, insiste Burbano, está al nivel de la de cualquier gran ciudad. De hecho, La Casa Amarilla pronto irá como invitada a un museo de Pontevedra para hablar de la eclosión artística en la ciudad. «Lo que pasa es que a los artistas no siempre se les ve». Asegura que no es fácil serlo en esta ciudad. «Es una plaza difícil, nos cuesta llegar a final de mes», se sincera. Con un poco de ayuda, defiende, «podemos demostrar que lo que hacemos es suficientemente potente» y participar en ferias que sirvan de escaparate a la creación. «Pero nos falta pasta, los artistas necesitan dinero para seguir construyendo vuestro futuro», reivindica Burbano. Porque, como remarca, «creamos hoy el patrimonio de mañana».