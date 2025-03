El arte más divertido se sienta a la mesa de la Térmica: del florero culo de Parra a la lámpara seta de Calleja

Hay un florero culo, una lámpara seta y una silla libro, tres objetos atractivos y divertidos. Lo firman Parra, Javier Calleja y Jean Jullien, tres ... artistas en primera línea internacional. El arte y el diseño más atrevido se sientan a la mesa de La Térmica en una exposición que reúne más de 200 piezas de Case Studyo, el sello belga experto en unir creatividad y nombres de la escena artística para crear objetos de edición limitada accesibles a un público más amplio. 'A world in objects' podrá visitarse hasta el 29 de junio.

Como en una reunión de amigos, las obras de 70 artistas internacionales se reúnen en torno a una mesa de 20 metros cuadrados. 'A world in objects' une «tradición y vanguardia», piezas hechas con cerámica, forja, madera o tapiz atravesadas por «la visión contemporánea de algunos de los artistas más importantes», destacó Antonio Javier López, director de la Térmica y comisario de la muestra junto con Mathieu Van Damme, fundador de Case Studyo en 2006.

Ampliar La lámpara de Calleja y el jarrón de Parra.

Años antes había empezado su pasión por el arte y el coleccionismo. Conoció a muchos artistas franceses y se interesó por aspectos de la producción y el diseño. De su experiencia personal y de los conocimientos adquiridos nació Case Studyo. «Cuando empezamos a coleccionar no tenemos el presupuesto ni la mirada enseñada. El hecho de que se produzcan ejemplares de una pieza de arte hace posible que podamos acceder a ellas, se acerca a un público que en principio no hubiera estado tan interesado en esta obra de arte», reflexiona.

Todas las piezas que ocupan la sala resultan apetecibles por su colorido, por sus formas divertidas, por su toque irónico. Los personajes surrealistas con aspecto de pájaros del ilustrador holandés Parra adquieren tres dimensiones en una treintena de objetos, desde pequeñas figuras a grandes esculturas con sus característicos colores saturados. También lleva su firma el jarrón con forma de culo, que dialoga con otro con forma de busto femenino que firma Genesis Belanger al otro lado de la mesa. Del artista gráfico francés Jean Jullien hay sillas libro, otras con personajes planos sobre los que sentarse y lámparas con el cuerpo de madera y la cabeza de bombilla. Del pintor y diseñador gráfico neoyorkino Todd James hay media docena de obras en bronce, resina y cerámica, como la tetera con forma de mujer. Y las reconocibles cabezas del malagueño Javier Calleja son aquí maceteros de cerámica con ojos de cristal. Ojos grandes y brillantes que aparecen también en su lámpara de mesita de noche con forma de seta.

Los comisarios Antonio Javier López y Mathieu Van Damme y piezas de la exposición. Salvador Salas

Llaman la atención las estilizadas manos con gestos contestatarios del ilustrador japonés Hajime Sorayama. Entre los objetos se descubren pequeños 'amigos' y 'nubes' de FriendsWithYou. En la pared cuelga un tapiz de Cristina Banban, una pieza de Felipe Pantone gira mientras cambia de color y Micky Mouse y el Pato Donald se funden en la creación de HuskMitNavn. Artistas que selecciona expresamente Mathieu Van Damme según sus gustos personales, con una mirada que ha ido «entrenando y evolucionando» del mundo del grafiti a lo abstracto.

Y es arte, no son «art toys», aclara Mathieu Van Damme. Él empezó con el coleccionismo de juguetes 'vintage' y puede que algunos objetos de los inicios respondan a ese concepto, pero ya no. Llamarlos así, mantiene, «les resta valor». Detrás de cada uno hay un trabajo de diseño conjunto entre Van Damme y los artistas para crear un objeto singular, y se apuesta por la «artesanía y la sostenibilidad» de los materiales, evitando cada vez más el plástico. Además, la inmensa mayoría se producen en Europa, en Holanda y Portugal, y nunca en tiradas masivas. Hay series de ocho y otras de cien. No es exclusivo, pero casi. Y para la inmensa mayoría, la única manera de tener un Calleja o un Parra en casa.