La Alcazaba pierde por primera vez público desde la pandemia con 40.000 visitantes menos

El conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga capital ha sumado en el primer semestre del año, de enero a junio, un total ... de 1.195.533, lo que supone un descenso del 2,06% si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando registraron 1.220.728. En concreto, la Alcazaba ha sumado en el citado periodo ha sumado un total de 638.316, frente a los 679.059 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso de 40.743, un 6%. Aunque todavía no son los datos definitivos anuales, esta bajada supone la primera pérdida de asistencia del monumento más visitado de Málaga desde la pandemia.

Por contra, el castillo de Gibralfaro ha aumentado visitantes en relación con los seis primeros meses de 2024, ya que ha sumado un total de 557.217 visitas este 2025 frente a las 541.669 de 2024, lo que supone un aumento del 2,87%.

Otros espacios

Por otro lado, según los datos facilitados a Europa Press, la Casa Natal Picasso ha contabilizado en los seis primeros meses del año un total de 91.745 visitantes, lo que supone un descenso del 6,14% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumaron 97.745.

Otro espacio que también pierde visitantes respecto al citado periodo es la Colección del Museo Ruso, que sumó 22.033 visitantes frente a los 22.312, lo que supone un 1,25% menos.

El Centre Pompidou Málaga gana un total de 11.091 visitantes con respecto al año anterior, ya que ha sumado 117.901 visitas en seis meses frente a las 106.810 del pasado año, lo que supone un 10,38% más. También suma más visitantes respecto a 2024 el Museo Carmen Thyssen, que ha contabilizado 110.897, lo que supone 5.388 más que en 2024 cuando fueron un total de 105.509.

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga ha contabilizado un total de 10.564 visitantes de enero a junio de 2025, lo que supone 2.473 menos que el año anterior; el Museo Revello de Toro un total de 26.169 (frente a los 27.929 del pasado año); el Museo del Automóvil y de la Moda, 35.227 (35.934 visitantes 2024); el Museo Interactivo de la Música 47.613 (frente a los 50.086 del mismo periodo del año anterior); y el Mucac-La Coracha un total de 6.320 visitantes desde abril de 2025, que es cuando se inauguró.