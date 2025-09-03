Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Alcazaba pierde por primera vez público desde la pandemia con 40.000 visitantes menos

El conjunto monumental ha sumado en el primer semestre del año, de enero a junio, un total de 1.195.533 visitantes, lo que supone un descenso del 2,06% si se compara con el mismo periodo del año anterior

SUR

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:05

El conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga capital ha sumado en el primer semestre del año, de enero a junio, un total ... de 1.195.533, lo que supone un descenso del 2,06% si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando registraron 1.220.728. En concreto, la Alcazaba ha sumado en el citado periodo ha sumado un total de 638.316, frente a los 679.059 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso de 40.743, un 6%. Aunque todavía no son los datos definitivos anuales, esta bajada supone la primera pérdida de asistencia del monumento más visitado de Málaga desde la pandemia.

