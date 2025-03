Nerea Arco Martes, 25 de marzo 2025, 17:57 Comenta Compartir

El Festival de Málaga ha sido clave en la proyección del cine español y su importancia tiene peso tanto a nivel cultural como económico. Diana Calvo, egresada en Comunicación Audiovisual, ya es un referente académico; ha escrito la primera tesis doctoral sobre el Festival de Cine de Málaga. Tras cinco años de investigación y un exhaustivo análisis documental, su trabajo examina la evolución y el impacto del certamen en la industria haciendo un repaso por la historia del mismo. «Desde que llegaron las salas de cine a Málaga, el público malagueño ha estado muy receptivo», explica. La ciudad ha sido escenario de numerosos espectáculos y, gracias al festival, ha adquirido prestigio en este ámbito. El certamen no solo ha traído a cineastas y actores de renombre, sino que ha servido de plataforma de lanzamiento para muchos de ellos. «Si Málaga tiene un peso en la historia del cine español es gracias a su festival», afirma.

Diana Clavo defendió su tesis con éxito en la Universidad de Málaga, su trabajo no solo revisa la historia del festival, sino que también analiza el recorrido de las películas ganadoras de la Biznaga de Oro y el papel que juega el evento en la proyección del cine español. «Cuando haces una tesis, tienes que ser lo más innovadora posible, y al investigar sobre el Festival de Málaga me encontré con que había muy poca documentación sobre el tema, me sorprendió ver que no había apenas estudios ni siquiera a nivel nacional», comenta.

Uno de los aspectos más interesantes de su estudio ha sido analizar las películas ganadoras de la Biznaga de Oro. «Todas tienen en común que predomina el drama. Además, el 50% de las galardonadas han sido óperas primas, lo que demuestra que el festival es un trampolín para los nuevos talentos», señala.

La Biznaga de Oro supone un antes y un después en la carrera de los cineastas. «El Festival de Málaga es uno de los primeros del año a nivel nacional, si consigues el premio aquí, puedes entrar al circuito del resto de festivales», explica la doctora. Este premio, sinónimo de prestigio y reconocimiento, se convierte en un sello de calidad para las películas premiadas.

En cuanto a la evolución del festival, Diana Calvo destaca que ha ido mejorando con los años y adaptándose a los cambios en la industria. Un aspecto a destacar es que al principio solo se premiaba el cine español, sin embargo, ahora incluyen producciones de habla hispana, lo que engloba al sector latinoamericano.

«Un camino lleno de aprendizajes y desafíos», así lo describe la doctora, donde la paciencia y la perseverancia juegan un papel clave: «En el proceso, me encontré con personas que destacaron no solo por su conocimiento, sino también por su amabilidad y su buena conversación, como Juan Antonio Vigar, Fernando Méndez-Leite y Guillermo Jiménez». Diana Calvo explica que las agencias no respondían o 'daban largas', por lo que muchas puertas se cierran antes de poder cruzarlas. Aún así, cada obstáculo fue parte del aprendizaje, reafirmando que en este camino la constancia es muy importante.

«Trabajar en una tesis es muy duro porque tienes que sacrificar tu tiempo libre, los fines de semana... Ha sido un proceso con altibajos», admite. En esos cinco años, además de investigar, Diana Clavo se casó, se mudó y ha sido madre de una niña. El día de la defensa fue una jornada llena de emociones. Su directora de tesis la tranquilizó con estas palabras: «Tienes que enfrentarte a un tribunal que, si quiere, puede ponerte contra las cuerdas, pero al final, después de cinco años, nadie puede tumbar tu esfuerzo». La doctora explica que cuando terminó se sintió vacía, pero Diana Calvo no se detiene aquí. Seguirá 'explotando' el tema e incluso lo ampliará a más festivales de toda España.

Su consejo para quienes quieran hacer una tesis doctoral es claro: «No perder el foco y disfrutar del proceso. También es muy importante buscar un buen director de tesis, alguien que se preocupe por ti y por tu trabajo». De momento Diana Clavo ya ha hecho historia con su tesis y ha puesto al Festival de Málaga en el mapa de la investigación académica.